Президент Володимир Зеленський приїхав до Запорізької області. Він відвідав передові позиції українських військових і шпиталь, де лікуються захисники, що зазнали поранень на війні.

Про це повідомив Офіс президента.

“Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей…Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов’язково переможемо”, – заявив Зеленський.

Президенту доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня.

Навзаєм військові подарували главі держави коїн, що є символом військового братерства.



















Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області // 10 фото

Також Зеленський прибув до військового шпиталю, де лікуються українські військовослужбовці. Глава держави поспілкувався з ними та вручив державні нагороди.