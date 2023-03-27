Про це повідомив Офіс президента.
“Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей…Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов’язково переможемо”, – заявив Зеленський.
Президенту доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня.
Навзаєм військові подарували главі держави коїн, що є символом військового братерства.
Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області // 10 фото
Також Зеленський прибув до військового шпиталю, де лікуються українські військовослужбовці. Глава держави поспілкувався з ними та вручив державні нагороди.
“Дякую вам за службу, бажаю швидкого одужання і всього найкращого”, – зазначив він.
Президент оглянув приймальне та хірургічне відділення і зустрівся з військовими медиками. Він подякував їм за дуже важливу й потужну працю. Також він вручив медичним працівникам державні нагороди.
- 22 березня президент Володимир Зеленський приїхав на передові позиції на Бахмутському напрямку. Глава держави під час робочої поїздки у Донецьку область нагородив військовослужбовців. Також він приїхав до шпиталю у Донецькій області, де вручив державні нагороди пораненим українським військовим.
- 22 березня президент України Володимир Зеленський приїхав у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку “Місто-герой України”.
- 23 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та вручив державні нагороди оборонцям області.