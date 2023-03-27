Про це повідомив Офіс президента.

“Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей…Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов’язково переможемо”, – заявив Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президенту доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня.

Навзаєм військові подарували главі держави коїн, що є символом військового братерства.

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

  • Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

    Фото: Офіс Президента

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області // 10 фото

Також Зеленський прибув до військового шпиталю, де лікуються українські військовослужбовці. Глава держави поспілкувався з ними та вручив державні нагороди.

“Дякую вам за службу, бажаю швидкого одужання і всього найкращого”, – зазначив він.

Фото: Офіс Президента

Президент оглянув приймальне та хірургічне відділення і зустрівся з військовими медиками. Він подякував їм за дуже важливу й потужну працю. Також він вручив медичним працівникам державні нагороди.

Фото: Офіс Президента