Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції та попросив Захід не укладати жодних угод щодо України за її спиною.

Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський звернувся до західних країн, заявивши, що санкції проти Росії мають початися негайно, і що немає сенсу щоденних заяв про те, що атаки неминучі, оскільки вони руйнують економіку. Він також додав, що з Росією не варто укладати угоду, яка не міститиме українську сторону.

Для всіх наших партнерів і друзів важливо не домовлятися ні про що за нашою спиною. Ми не панікуємо. Ми дуже послідовні, що не реагуємо на жодні провокації”, – наголосив президент України.

Нагадаємо, що вчора на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Його основна ціль – Київ.

У Вашингтоні висловили стурбованість тим, чи правильно вчиняє український президент, вирушаючи на Мюнхенську конференцію з безпеки в тракті ймовірного вторгнення Росії. Водночас Байден заявляв, що неодноразово говорив із Зеленським, однак це рішення він ухвалив самостійно.