Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.
Зеленський звернувся до західних країн, заявивши, що санкції проти Росії мають початися негайно, і що немає сенсу щоденних заяв про те, що атаки неминучі, оскільки вони руйнують економіку. Він також додав, що з Росією не варто укладати угоду, яка не міститиме українську сторону.
Для всіх наших партнерів і друзів важливо не домовлятися ні про що за нашою спиною. Ми не панікуємо. Ми дуже послідовні, що не реагуємо на жодні провокації”, – наголосив президент України.
Нагадаємо, що вчора на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Його основна ціль – Київ.
У Вашингтоні висловили стурбованість тим, чи правильно вчиняє український президент, вирушаючи на Мюнхенську конференцію з безпеки в тракті ймовірного вторгнення Росії. Водночас Байден заявляв, що неодноразово говорив із Зеленським, однак це рішення він ухвалив самостійно.
- Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, запевнивши, що Україна не є агресором та не нападатиме ні на кого. Однак не здасться у разі вторгнення РФ.
- Також коментуючи ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що “це може спрацювати”, але підписанти документа нічого не повинні.
- Варто зазначити, що російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України в обстрілах з боку територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Однак загарбники використовують оприлюднені ними дезінформаційні повідомлення ще 2014 року, зауважує Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.