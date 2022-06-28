Про це глава держави зазначив під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН по відеозв’язку.
Зеленський нагадав про обстріли українських міст російськими ракетами, зокрема про удар по ТРЦ у Кременчуці, про загиблих та постраждалих внаслідок атак, серед яких є також діти.
Він зазначив, що завдання ООН – підтримувати мир на планеті, водночас росіяни діють як терористи. Щобільше, РФ не притягнули до відповідальності за свої воєнні злочини, залишається членом ООН і навіть є постійним членом Ради безпеки ООН.
“Я пропоную, щоб було зроблено заяву, щоб було прийнято рішення, що це терористичний акт. І щоб можна було розслідувати незалежно всю необхідну інформацію, і щоб справді було перевірено, чи це була атака із території Росії”, – наголосив Зеленський.
Глава держави зауважив, що потрібно діяти негайно і зробити все, щоб РФ припинила вбивати, притягнути її до відповідальності за тероризм, інакше, за словами президента, вона може перенести терористичну активність і на територію інших держав Європи та Азії. Країни Балтії, Польща, Молдова, Казахстан, — багато націй чули погрози від російських посадовців і державних пропагандистів.
Зеленський вважає за необхідне ухвалити на рівні ООН визначення держави-терориста.
“На жаль, на сьогодні ООН не має юридичних обгрунтувань, що таке терористична держава, але, так чи інакше, потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні ООН і карати будь-які держави-терористи”, – зазначив він.
Зеленський подякував усім сумлінним і цивілізованим державам, які поділяють українську позицію та допомагають захищати міжнародний правопорядок.
Також він зазначив, що РФ не має права обговорювати голосування з питань, які стосуються України. Та закликав позбавити РФ її голосу на Генасамблеї, оскільки це несправедливо, РФ не має права залишатися в Раді безпеки.
Завершуючи свій виступ, Зеленський оголосив хвилину мовчання в пам’ять українців, котрі загинули через війну РФ проти України. Представник РФ — заступник постпреду РФ в ООН Дмитро Полянський — також встав.
- Нагадаємо, 28 червня розпочалось засідання Ради Безпеки ООН, де обговорюють черговий злочин російської армії проти українців — ракетний удар по торговельному центрі у Кременчуку (Полтавська область).
- За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Водночас російська пропаганда продовжує поширювати свої наративи. Наприклад, постійний представник РФ в ООН Василь Небезя заявив, що у росіян “як і раніше, добре ставлення до українського народу, його культури та мови”, однак зараз українські лідери реалізують чужий для Росії та України геополітичний порядок денний.