Про це глава держави зазначив під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН по відеозв’язку.

Зеленський нагадав про обстріли українських міст російськими ракетами, зокрема про удар по ТРЦ у Кременчуці, про загиблих та постраждалих внаслідок атак, серед яких є також діти.

Він зазначив, що завдання ООН – підтримувати мир на планеті, водночас росіяни діють як терористи. Щобільше, РФ не притягнули до відповідальності за свої воєнні злочини, залишається членом ООН і навіть є постійним членом Ради безпеки ООН.

“Я пропоную, щоб було зроблено заяву, щоб було прийнято рішення, що це терористичний акт. І щоб можна було розслідувати незалежно всю необхідну інформацію, і щоб справді було перевірено, чи це була атака із території Росії”, – наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що потрібно діяти негайно і зробити все, щоб РФ припинила вбивати, притягнути її до відповідальності за тероризм, інакше, за словами президента, вона може перенести терористичну активність і на територію інших держав Європи та Азії. Країни Балтії, Польща, Молдова, Казахстан, — багато націй чули погрози від російських посадовців і державних пропагандистів.

Зеленський вважає за необхідне ухвалити на рівні ООН визначення держави-терориста.

“На жаль, на сьогодні ООН не має юридичних обгрунтувань, що таке терористична держава, але, так чи інакше, потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні ООН і карати будь-які держави-терористи”, – зазначив він.

Зеленський подякував усім сумлінним і цивілізованим державам, які поділяють українську позицію та допомагають захищати міжнародний правопорядок.

Також він зазначив, що РФ не має права обговорювати голосування з питань, які стосуються України. Та закликав позбавити РФ її голосу на Генасамблеї, оскільки це несправедливо, РФ не має права залишатися в Раді безпеки.

Завершуючи свій виступ, Зеленський оголосив хвилину мовчання в пам’ять українців, котрі загинули через війну РФ проти України. Представник РФ — заступник постпреду РФ в ООН Дмитро Полянський — також встав.