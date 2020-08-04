Внаслідок масштабного вибуху у ліванській столиці загинули вже щонайменше 70 осіб. Кількість постраждалих наближається до 4 тисяч.

Про це повідомляє телекомпания Al Jazeera.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, жертвами вибуху стали щонайменше 73 особи. Кількість поранених зросла до 3700 осіб. За даними Червоного Хреста, принаймні 60 поранених у критичному стані.

Лікарні Бейруту були перевантажені, постраждалих забирали на лікування за межі міста. Медзаклади почали звертатися до громадян з проханням здавати кров всіх груп у зв’язку з надходження великої кількості постраждалих.

Прем’єр-міністр Хасан Діабі закликав “дружні” країни підтримати Ліван. Кілька країн (Велика Британія, Туреччина, Франція та інші) запропонували свою допомогу. Катар пообіцяв направити польові лікарні для підтримки медичного реагування.

Наразі, як повідомив голова МЗС України, інформації про постраждалих під час вибуху у ліванській столиці немає. Однак посольство України в Лівані збирає інформацію та просить звертатися до них.