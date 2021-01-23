З 25 січня Україна вийде з посиленого карантину ("локдауну") і повернеться до обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник Уряду зазначив, що епідеміологи фіксують “стабілізацію ситуації із захворюваністю” на коронавірус COVID-19 в Україні. Так, кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.

“Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року… Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа”, – написав він.

Шмигаль також опублікував інфографіку з переліком карантинних заходів, діятимуть з 25 січня.

Так, буде заборонено:

• перебування в громадському транспорті та громадських місцях без надягненої захисної маски або респіратора, а також перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

• проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу в присутності відвідувачів;

• відвідування навчальних закладів групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

• проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

• прийом відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв. м;

• проведення масових культурних (в т. ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких беруть участь понад 20 осіб, якщо між ними немає дистанції в 1,5 м. Виняток: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади);

• робота кінотеатрів і установ культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

• перевезення в пасажирському транспорті пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

• проведення дискотек, робота нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

• розміщення в закладах харчування більш як 4 повнолітніх особи за одним столом (відстань між столами має бути 2 метри й більше);

• робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставлення і замовлень на винос); проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

• робота суб’єктів господарювання, в яких не нанесено маркування дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а на відвідувачах і співробітниках немає правильно надягнутих засобів індивідуального захисту;

• проведення релігійних заходів: в приміщенні за умови присутності більш як 1 особи на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми);

• перетин кордону іноземцями без наявності поліса страхування (з певними винятками);

• самовільно залишати місця ізоляції або обсервації;

• діяльність закладів із розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних установ);

• проведення планових заходів щодо госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги та іншої невідкладної медичної допомоги);

• діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них знаходяться більш як 1 людини на 20 кв. метрів;

• відвідування сторонніми особами установ соцзахисту, в яких знаходяться окремі категорії громадян (літні люди, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями) тощо.