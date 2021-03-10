У редакції #Букв перевірити, як швидко просувається черга українців на вакцинацію проти COVID-19.

Журналістка #Букв довідалася, коли її черга робити щеплення.

Так, на порталі omnicalculator можна прорахувати, коли саме підійде ваша черга робити щеплення проти COVID-19.

У колонці зліва необхідно ввести дані: вік, чи є ви медичним, або соціальним працівником, чи є ви мешканцем будинку для літніх людей, або ж учасником ООС. Крім того, потрібно вказати на наявність чи відсутність супутніх хронічних захворювань.

Далі на порталі зазначені параметри процесу вакцинації:

Так, в Україні щеплюють 13 896 осіб щотижня. Відсоток людей, який планує вакцинуватися складає 43%.

За таких умов на вакцинацію потрібно 43 роки.

Журналістка видання вказала вік 36 років, без хронічних захворювань. Її черга на першу дозу вакцини підійде у період між 03.09.2043 і 23.10.2063 роками.

“Потім вам слід отримати другу дозу до між 24.09.2043 і 13.11.2063”, – зазначається у результатах реєстрації.

А якщо змінити параметр віку на 70 років, то перше щеплення можна буде зробити раніше: у період між 2024 та 2030 роками.

Варто зазначити, що станом на 10 березня в Україні вже щепили першою дозою 23 480 людини.