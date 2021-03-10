Журналістка #Букв довідалася, коли її черга робити щеплення.
Так, на порталі omnicalculator можна прорахувати, коли саме підійде ваша черга робити щеплення проти COVID-19.
У колонці зліва необхідно ввести дані: вік, чи є ви медичним, або соціальним працівником, чи є ви мешканцем будинку для літніх людей, або ж учасником ООС. Крім того, потрібно вказати на наявність чи відсутність супутніх хронічних захворювань.
Далі на порталі зазначені параметри процесу вакцинації:
Так, в Україні щеплюють 13 896 осіб щотижня. Відсоток людей, який планує вакцинуватися складає 43%.
За таких умов на вакцинацію потрібно 43 роки.
Журналістка видання вказала вік 36 років, без хронічних захворювань. Її черга на першу дозу вакцини підійде у період між 03.09.2043 і 23.10.2063 роками.
“Потім вам слід отримати другу дозу до між 24.09.2043 і 13.11.2063”, – зазначається у результатах реєстрації.
А якщо змінити параметр віку на 70 років, то перше щеплення можна буде зробити раніше: у період між 2024 та 2030 роками.
Варто зазначити, що станом на 10 березня в Україні вже щепили першою дозою 23 480 людини.
- Раніше повідомлялося, що у найближчому майбутньому очікується відновлення світової економіки, але, згідно з останнім економічним прогнозом ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку, OECD), критично важливо прискорити темпи вакцинації у всьому світі, при цьому не нехтуючи превентивними заходами, такими як соціальна дистанція.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) схвалило вакцину проти COVID-19 Sinovac.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов незадоволений темпами вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні. Так, на кінець минулого тижня планували вакцинувати 10 тисяч осіб на день, поки ж вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.