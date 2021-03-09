Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на МОЗ.
Зазначається, що українська фармацевтична компанія “Лекхім” — один з партнерів Sinovac — має доставити 5 мільйонів доз цієї вакцини, зокрема 1,9 мільйона за схемою державних закупівель.
Минулого місяця “Лекхім” подала документи на реєстрацію вакцини Sinovac. Однак компанія не може виконати свої зобов’язання за контрактом. Тому МОЗ заявило, що накладе на компанію фінансові штрафи через затримку з постачанням вакцини.
Що відомо про вакцину від Sinovac?
Ефективність. Вакцина від Sinovac має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.
Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.
8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.
Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%. Ефективність з урахуванням випадків, коли ті, хто отримав вакцину, потім захворів на легку форму або взагалі не мав симптомів хвороби — 78%.
24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.
Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.
30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (у 964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.
Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю. За інформацією ЗМІ, постачання вакцини від Sinovac можуть перенести на квітень.
- Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі Україною китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.