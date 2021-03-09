Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) схвалило вакцину проти COVID-19 Sinovac. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на МОЗ.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на МОЗ.

Зазначається, що українська фармацевтична компанія “Лекхім” — один з партнерів Sinovac — має доставити 5 мільйонів доз цієї вакцини, зокрема 1,9 мільйона за схемою державних закупівель.

Минулого місяця “Лекхім” подала документи на реєстрацію вакцини Sinovac. Однак компанія не може виконати свої зобов’язання за контрактом. Тому МОЗ заявило, що накладе на компанію фінансові штрафи через затримку з постачанням вакцини.

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. Вакцина від Sinovac має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.