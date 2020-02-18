Журналісти видання Bloomberg, яке належить мультимільярдеру, кандидату на виборах в США Майку Блумбергу, скаржаться на обмеження з боку власника.

Про це більше десятка співробітників Bloomberg News на умовах анонімності розповіли The New York Times.

За словами журналістів, в грудні, коли стало відомо, що Майк Блумберг візьме участь у виборах 2020 року, головний редактор Bloomberg News зібрав понад 100 своїх співробітників. На зустрічі він передав їм рекомендації щодо того, як варто відповідати події президентської компанії.

Зокрема, йшлося про те, що тим журналістам, які займаються розслідуваннями, буде заборонено писати про діяльність самого Блумберга та його конкурентів-демократів. При цьому дії чинного президента Дональда Трампа висвітлювати було можна.

Журналісти сподівалися, що Блумберг доволі швидко вийде з президентської гонку та ці обмеження перестануть бути актуальними. Однак в лютому рейтинг Блумберга виріс, а разом з ним і занепокоєння журналістів.

Тепер співробітники Bloomberg News роздумують про те, як можливе обрання Блумберга на пост президента позначиться на роботі новинної організації, де й без того назріває конфлікт інтересів. Вже зараз в компанії, в якій працює понад 2,5 тисячі журналістів, всім новим співробітникам видають копії автобіографічної книги власника компанії “Bloomberg by Bloomberg”. А внутрішні принципи Bloomberg News забороняють журналістам висвітлювати доходи та особисте життя її власника. Нові правила зробили журналістів, за їхніми словами, ще більш уразливими перед критикою з боку читачів, а новий рівень внутрішньої цензури не дозволяє їм задіяти в роботі весь свій досвід.

Журналістів лякає той факт, що в разі обрання Блумберг може вирішити продати свою компанію. Вони вважають, що новий власник може не захотіти субсидувати дорогу операцію зі збору новин. У разі, якщо медійну організацію продано не буде, репортерам Bloomberg News доведеться висвітлювати діяльність Білого дому, контрольовану людиною, яка, в кінцевому рахунку, є відповідальною за їх зарплати.

Співробітники Bloomberg News намагаються доводити, що їхня новинна організація не є доповненням до політичної операції боса, але зробити це доволі складно в умовах, коли частина співробітників та один з редакторів взяли відпустки, аби взяти участь у президентській кампанії Блумберга.

Задля того, щоб згладити ситуацію, видання публікує на своєму сайті колонку з інформацією про Блумберга, написану конкурентами. Однак вона доступна тільки для тих, хто оформив платну підписку. Також у видання був найнятий журналіст, які пише критикують політику Блумберга матеріали.

У грудні CBS News запитали Блумберга, що він думає про цю ситуацію. Політик зазначив, що обмеження для журналістів — норма, адже вони отримують зарплату за свою роботу.

“Вам просто потрібно навчитися жити з деякими речами. Вони отримують зарплату. Але з зарплатою приходять деякі обмеження і обов’язки”, — сказав він.