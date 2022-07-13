Журналісти опублікували супутниковий знімок наслідків удару Збройних Сил України по складу боєприпасів російських військових у Херсонській області.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дозвіл про публікацію від Planet Labs.

Величезний кратер — це єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила в склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці. Також внаслідок удару зруйновано низку прилеглих будівель.

Супутниковий знімок зробила 12 липня 2022 року організація Planet Labs, яка займається створенням зображень нашої планети.

Зауважимо, що сьогодні вночі пресслужба оперативного командування “Південь” заявила, що українські льотчики атакували склад боєприпасів та скупчення ворога в Херсонській області.

3 ворожі винищувачі намагалися завадити ЗСУ шляхом пуску двох ракет типу “повітря-повітря”. Втрат української авіації немає. Проте, саме ці російські ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка.

Також цей факт підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.