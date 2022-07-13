Про це повідомляє CNN з посиланням на дозвіл про публікацію від Planet Labs.

Величезний кратер — це єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила в склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці. Також внаслідок удару зруйновано низку прилеглих будівель.

Супутниковий знімок зробила 12 липня 2022 року організація Planet Labs, яка займається створенням зображень нашої планети.

Фото: Planet Labs

Зауважимо, що сьогодні вночі пресслужба оперативного командування “Південь” заявила, що українські льотчики атакували склад боєприпасів та скупчення ворога в Херсонській області.

3 ворожі винищувачі намагалися завадити ЗСУ шляхом пуску двох ракет типу “повітря-повітря”. Втрат української авіації немає. Проте, саме ці російські ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка.

Також цей факт підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.