Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядав апеляції на запобіжний захід двох фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугаров залишили під цілодобовим домашнім арештом, дозволивши перебувати при цьому в Києві, а не в Новомосковську Дніпропетровської області, де вона перебувала раніше. Засідання по апеляції музиканта Андрія Антоненко перенесли на 10 січня.

Після завершення судових засідань журналісти залишали будівлю суду. При цьому журналістів порталу “Шарій.net” — Дмитра Кучера та Антоніну Бєлоглазову — супроводжували правоохоронці. Для того, щоб вони могли покинути будівлю, правоохоронцями був створений коридор. Після правоохоронці супроводжували журналістів й на вулиці. Це тривало до того моменту, поки за журналістами не приїхав автомобіль.

Нагадаємо, під час грудневого судового засідання, де розглядали апеляцію підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, її прихильники намагалися виштовхати журналістів медіа-ресурсу із залу.

Як повідомляли в поліції, за даним фактом було порушено кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності. Одного з прихильників Кузьменко помістили під домашній арешт.