Про це повідомило управління комунікації Національної поліції України.

Нині на звільненій території Херсонської області проводять стабілізаційні заходи оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у складі поліцейських сил. Мета заходів полягає у виявленні та притягненні до відповідальності посібників ворога.

“Для встановлення всіх осіб, які інформували загарбників, коригували ворожий вогонь, підтримували агресію держави-терориста, поліцейські ретельно перевіряють всю наявну інформацію”, — йдеться у повідомленні.

Представники Нацполіції закликали місцевих жителів повідомляти про випадки державної зради або спільників ворога. Звернутися до поліції можна за номером спеціальної лінії “102” або за телефоном Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України +380 50 352 7277. Телефонні лінії працюють цілодобово.

У місті проводять стабілізаційні заходи близько 200 поліціянтів.