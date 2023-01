Про це повідомив у Twitter.

Повідомляючи про своє одужання, актор “Месників” висловив вдячність усім за підтримку та надіслані повідомлення.

Реннер отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми під час розчищення снігу біля свого будинку в Неваді. Протягом доби його стан лікарі оцінювали як критичний.

Актор, якому через тиждень після аварії виповнилося 52 роки, найбільш відомий за роллю Клінта Бартона/Соколиного Ока, що володіє луком і стрілами, у франшизі Marvel.

В Instagram він сказав, що цей інцидент став “трагедією для всієї моєї родини”, але перетворився на “об’єднуючу любов”.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023