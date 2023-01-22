Голлівудський актор Джеремі Реннер заявив, що зламав більш як 30 кісток у своєму тілі, коли на нього випадково наїхав снігоочисник на Новий рік.

Про це повідомив у Twitter.

Повідомляючи про своє одужання, актор “Месників” висловив вдячність усім за підтримку та надіслані повідомлення.

Реннер отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми під час розчищення снігу біля свого будинку в Неваді. Протягом доби його стан лікарі оцінювали як критичний.

Актор, якому через тиждень після аварії виповнилося 52 роки, найбільш відомий за роллю Клінта Бартона/Соколиного Ока, що володіє луком і стрілами, у франшизі Marvel.

В Instagram він сказав, що цей інцидент став “трагедією для всієї моєї родини”, але перетворився на “об’єднуючу любов”.

Ці понад 30 зламаних кісток зростуть, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв’язок із родиною та друзями”, – написав він, дякуючи за “повідомлення та уважність”.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

Багато знаменитостей підтримали актора, зокрема його колеги по Marvel Кріс Гемсворт і Кріс Еванс.

Джеремі Реннер потрапив до лікарні після аварії у новорічний день під час прибирання снігу. Актор перебував у відділенні інтенсивної терапії в критичному, але стабільному стані.

За даними речника актора, 2 січня Джеремі Реннер переніс операцію. Він отримав тупу травму грудної клітини та ортопедичні травми у Неваді.

Видання CNN отримало інформацію, що акторові знадобилося дві операції для усунення травм, яких він зазнав під час аварії. Своєю чергою, джерело, близьке до зірки, заявило, що його тілесні ушкодження значні.

До місцевої лікарні організували медичне транспортування літаком. Зірка “Соколиного ока” був єдиним постраждалим в аварії.

Напередодні Джеремі Реннер опублікував відео в Instagram, де він керував снігоприбиральною машиною з підписом: “Прокладайте нові шляхи, святкові пригоди”. Згодом він додав ще одну публікацію й показав, як прибирає сніг з написом: “Майже завершено катання на санчатах для дітей”.

Вже 4 січня актор “Месників” і “Соколиного ока” опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через аварію.

Джеремі Реннер подякував своїм прихильникам за підтримку. “Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов”, – підписав актор селфі з лікарні.