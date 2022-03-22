Колишні зірки та імпресаріо Королівського балету Іван Путров з України та Аліна Кожокару з Румунії запросили безліч зірок міжнародного танцю для благодійного виступу в лондонському Колізеї, аби зібрати кошти для України.

Про це повідомляє пресслужба Лондонського колізею.

Кожокару та Путров разом навчалися в Києві, бувши молодими студентами, перш ніж вони потрапили в Лондонську Королівську балетну школу та вступити до Королівського балету.

“Обидва артисти хотіли показати свою любов, захоплення та підтримку друзям та родині, звернувшись до своїх колег, щоб танцювати, показати підтримку та зібрати кошти для жертв цього жахливого конфлікту”, — зазначається у повідомленні.

Серед артистів виступили керівники Королівського балету, англійського національного балету та балету Паризької опери, зокрема Маріанела Нуньєс (Аргентина), Матьє Ганіо (Франція), Катя Ханюкова (Україна), Ісаак Ернандес (Мексика), Франческо Габріеле Фрола (Італія), Емма Хоуз. (США), Федеріко Бонеллі (Італія), Фумі Канеко (Японія), Наталія Осипова (Росія), Майара Магрі (Бразилія) і Різ Кларк (Великобританія), а також інші запрошені виконавці.

Продюсуванням акції “Танець для України” займається благодійна організація Inspiration in Motion. Кошти надходитимуть безпосередньо до Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC).

Усі учасники виступили безоплатно, а англійська національна опера відмовилася від плати за оренду Лондонського Колізею. Водночас оркестр ENO та хор ENO зголосилися підтримати вечір музично.