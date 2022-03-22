Про це повідомляє пресслужба Лондонського колізею.
Кожокару та Путров разом навчалися в Києві, бувши молодими студентами, перш ніж вони потрапили в Лондонську Королівську балетну школу та вступити до Королівського балету.
“Обидва артисти хотіли показати свою любов, захоплення та підтримку друзям та родині, звернувшись до своїх колег, щоб танцювати, показати підтримку та зібрати кошти для жертв цього жахливого конфлікту”, — зазначається у повідомленні.
Серед артистів виступили керівники Королівського балету, англійського національного балету та балету Паризької опери, зокрема Маріанела Нуньєс (Аргентина), Матьє Ганіо (Франція), Катя Ханюкова (Україна), Ісаак Ернандес (Мексика), Франческо Габріеле Фрола (Італія), Емма Хоуз. (США), Федеріко Бонеллі (Італія), Фумі Канеко (Японія), Наталія Осипова (Росія), Майара Магрі (Бразилія) і Різ Кларк (Великобританія), а також інші запрошені виконавці.
Продюсуванням акції “Танець для України” займається благодійна організація Inspiration in Motion. Кошти надходитимуть безпосередньо до Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC).
Усі учасники виступили безоплатно, а англійська національна опера відмовилася від плати за оренду Лондонського Колізею. Водночас оркестр ENO та хор ENO зголосилися підтримати вечір музично.
- Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Водночас подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали понад $30 мільйонів для українців, котрі вимушені були полишити країну на тлі російського вторгнення.
- Раніше Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували $1 мільйон на підтримку гуманітарної допомоги Україні після військового нападу РФ.
- Також напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.