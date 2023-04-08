Безліч оприлюднених в інтернет розвідувальних документів Пентагону показує, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.

Про це інформує The New York Times.

В документах зображується виснажена російську армію, яка бореться у війні в Україні, і військовий апарат, який глибоко скомпрометований. Вони містять щоденні попередження американським спецслужбам у реальному часі щодо часу ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Така розвідувальна інформація дозволила Сполученим Штатам передати Україні важливу інформацію про те, як захистити себе.

Витік, джерело якого залишається невідомим, також розкриває американську оцінку української армії, що сама перебуває у скрутному становищі. Матеріали, що просочились наприкінці лютого та початку березня, але останніми днями були знайдені на сайтах соціальних мереж, окреслюють критичну нестачу боєприпасів протиповітряної оборони та обговорюють успіхи, досягнуті російськими військами навколо міста Бахмут (Донецька область).

Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, у спробі Вашингтона отримати чітке уявлення про бойові стратегії України. США глибоко розуміють російське планування та здатні попереджати своїх союзників про майбутні операції Москви. Разом з тим, цей матеріал підтверджує ідею, яку давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше розуміння російських військових операцій, ніж планування України.

Витік може завдати реальної шкоди військовим зусиллям України, даючи Москві потенційну можливість перекрити джерела інформації. Нинішні та колишні посадовці кажуть, що ще занадто рано оцінювати масштаби збитків, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають її інформацію, і перекриє цей потік, це може вплинути на поле бою в Україні.

Витік уже ускладнив відносини з країнами-союзниками та породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої таємниці.