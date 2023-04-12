Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на секретні розвідувальні документи.
Аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює чотири сценарії “диких карт” і те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.
За даними видання, такий “сценарний документ” є типовим для розвідувальних служб. Його головна мета – допомогти військовим, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки подій, оцінюючи можливі дії.
Серед гіпотетичних сценаріїв розвідники виділили і смерть президентів РФ Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва Збройних сил Росії та удар України по Кремлю. Крім того, у документі описали, як вищезазначені ситуації можуть призвести до ескалації в Україні, завершення конфлікту шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на розвиток повномасштабної російсько-української війни.
Проте, описуючи можливі сценарії, автори не зазначають, який з них є найбільш вірогідним.
В адміністрації Байдена занепокоєні ймовірним ударом по Москві з боку України, оскільки це, на їхню думку, може спричинити ескалацію з боку РФ. Саме на тлі цього Сполучені Штати не поспішають надавати Києву ракети більшої дальності.
- Найбільший витік військової інформації США за десятиліття став серйозним ударом по військових зусиллях України, створивши тим самим загрозу розвідки для сил держави перед контрнаступом, який очікується цієї весни.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- На тлі “зливу” секретних документів Пентагону, які зокрема містять дані про контрнаступ України, відносини між Сполученими Штатами та їхніми союзниками переживають кризу. Наразі невідомо, як США виправлятимуть наслідки інциденту.
- Витік секретних документів Пентагону “відкрив вікно” в глибину розвідки США щодо ворогів та союзників, внаслідок чого стали відомі деталі допомоги Україні у війні з Росією.