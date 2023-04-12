Американська розвідка розглянула чотири можливі сценарії розвитку повномасштабної російсько-української війни. Серед них були й смерті російського та українського президентів.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на секретні розвідувальні документи.

Аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює чотири сценарії “диких карт” і те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

За даними видання, такий “сценарний документ” є типовим для розвідувальних служб. Його головна мета – допомогти військовим, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки подій, оцінюючи можливі дії.

Серед гіпотетичних сценаріїв розвідники виділили і смерть президентів РФ Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва Збройних сил Росії та удар України по Кремлю. Крім того, у документі описали, як вищезазначені ситуації можуть призвести до ескалації в Україні, завершення конфлікту шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на розвиток повномасштабної російсько-української війни.

Проте, описуючи можливі сценарії, автори не зазначають, який з них є найбільш вірогідним.

В адміністрації Байдена занепокоєні ймовірним ударом по Москві з боку України, оскільки це, на їхню думку, може спричинити ескалацію з боку РФ. Саме на тлі цього Сполучені Штати не поспішають надавати Києву ракети більшої дальності.