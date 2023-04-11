На тлі "зливу" секретних документів Пентагону, які зокрема містять дані про контрнаступ України, відносини між Сполученими Штатами та їхніми союзниками переживають кризу. Наразі невідомо, як США виправлятимуть наслідки інциденту.

Про це повідомляє POLITICO, посилаючись на слова європейських та американського чиновників, а також одного з членів FVEY “П’яти очей” на правах анонімності.

Як пише видання, високопосадовці США намагаються заспокоїти розчарованих та збентежених союзників після витоку секретної інформації про війну в Україні та інші глобальні проблеми.

Після того, як новина про витік стала відомою минулого тижня, високопоставлені представники розвідки, Державного департаменту та Пентагону звернулися до своїх колег, аби усунути занепокоєння щодо “зливу” інформації.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві “допитували” Вашингтон про те, як інформація опинилася в інтернеті, хто відповідальний за витік і що США роблять, аби забезпечити видалення інформації з соціальних мереж.

Крім того, союзники почали сумніватися, чи адміністрація Байдена вживає заходів для обмеження розповсюдження майбутніх розвідданих. Станом на ранок понеділка 10 квітня посадовці у США сказали союзникам, що адміністрація проводить розслідування, і що вони все ще намагаються зрозуміти масштаб витоку.

Видання пише, що Україна вже давно переживає, що інформація, якою вона ділиться зі США, може вийти у відкритий доступ.

“Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер у боргу перед українцями. Вони повинні просити вибачення і компенсувати”, — сказав один із європейських чиновників.

Цей інцидент привів відносини США з їхніми союзниками у стан кризи, викликаючи питання про те, як Вашингтон виправить одну із найбільших помилок американської розвідки.

“Спосіб витоку та вміст дуже незвичні. Я не можу пригадати час, коли був такий обсяг витоків і така широка тематика автентичної інформації, яка просто була розміщена в соціальних мережах, а не, скажімо, файли Сноудена, які спочатку пройшли через групу журналістів”, — сказав колишній аналітик американської розвідки.

У Пентагоні, ЦРУ, ODNI та ФБР відмовилися від коментарів.

Перегляд документів POLITICO показав, що деякі з них, схоже, були зібрані в брифінг розвідувальним підрозділом Об’єднаного штабу, відомим як J2, із короткими відомостями про глобальні питання, отриманими з різних розвідувальних систем США.

Деякі з документів містять позначки в кутах, які відповідають конкретним проводам з інформацією, яка, здається, зібрана в стислій формі — практика, яку часто використовують особи в уряді для підготовки пакетів брифінгів, сказав колишній аналітик розвідки США.

Досі незрозуміло, якою мірою документи були змінені — і ким.

За словами одного з європейських чиновників, українські посадовці були обурені витоком інформації. Хоча документи застарілі та, ймовірно, не матимуть негайного впливу на бойові дії країни, оприлюднення інформації було розцінено внутрішніми органами як потенційну довгострокову проблему безпеки для українського військового командування.