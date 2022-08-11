Про це повідомляє “Білоруські Гаюн” та видання “Зеркало“.
“Видно чіткий великий спалах, не схожий на “загоряння двигуна”. За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому “Зябрівка” почалися близько 00:20 11 серпня, що вже саме собою повністю спростовує інформацію Міноборони Білорусі”.
Зазначається, що відео було зняли вночі 11 серпня на відстані близько 20-25 км від аеродрому. Усього зафіксували не менше 8 спалахів. Водночас встановити зв’язок спалахів/вибухів із будь-якими навчаннями Збройних сил РБ також поки не вдалося.
Видання “Зеркало” намагалося уточнити інформацію в пресслужбі Генштабу ЗСУ та на самому аеродромі. У “Зябрівці” заявили, що “ніхто ні на кого не нападав”, а в пресслужбі Генштабу заявили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію.
Варто зауважити, що “Беларускі Гаюн” зазначив, що на аеродромі у Зябрівці знаходяться угруповання ЗС РФ із великою кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 “Тріумф”, дві одиниці ЗРГК “Панцир”, а також ОТРК “Іскандер”, танки та БМП.
Журналісти припускають, що причиною вибухів могли стати:
- нічні тренування ВПС та ППО зі стріляниною (але Міноборони Білорусі не говорить про це),
- по аеродрому могли завдати ударів, щоб знищити комплекси ЗРК/ЗРГК, які там дислокуються,
- відпрацьовували збиття БПЛА за допомогою ППО (але журналісти наголошують, що Міноборони Білорусі про це мовчить),
- помпаж авіадвигуна (але в Зябрівці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений, а вертолітний практично непомітний).
- В ніч на 11 серпня на білоруському аеродромі “Зябровка” у Гомельській області пролунали звуки вибухів, а також були помітні спалахи.
- Розвідники вважають, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час, необхідний для розгортання ударних сил, складає 3-4 тижні.
- У липні цього року у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною.
- Влада Республіки Білорусь відкриває кордони для контрабанди товарів, які знаходяться під санкціями.