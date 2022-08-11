Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка слідкує за пересуванням російської військової техніки на території Білорусі, показала відео вибуху на аеродромі "Зябровка" у Гомельській області.

Про це повідомляє “Білоруські Гаюн” та видання “Зеркало“.

“Видно чіткий великий спалах, не схожий на “загоряння двигуна”. За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому “Зябрівка” почалися близько 00:20 11 серпня, що вже саме собою повністю спростовує інформацію Міноборони Білорусі”.

Зазначається, що відео було зняли вночі 11 серпня на відстані близько 20-25 км від аеродрому. Усього зафіксували не менше 8 спалахів. Водночас встановити зв’язок спалахів/вибухів із будь-якими навчаннями Збройних сил РБ також поки не вдалося.

Видання “Зеркало” намагалося уточнити інформацію в пресслужбі Генштабу ЗСУ та на самому аеродромі. У “Зябрівці” заявили, що “ніхто ні на кого не нападав”, а в пресслужбі Генштабу заявили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію.

Варто зауважити, що “Беларускі Гаюн” зазначив, що на аеродромі у Зябрівці знаходяться угруповання ЗС РФ із великою кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 “Тріумф”, дві одиниці ЗРГК “Панцир”, а також ОТРК “Іскандер”, танки та БМП.

Журналісти припускають, що причиною вибухів могли стати: