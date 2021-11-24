Відтепер в областях, які потрапили до жовтої зони епідемічної небезпеки, працівники громадських закладів зобов'язані перевіряти документи про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

“Громадські заклади, заклади культури, спортзали тощо можуть працювати за умови вакцинації усього персоналу принаймні однією дозою, або наявності результату тесту чи сертифікату про одужання”, – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Варто додати, що це правило також стосується і відвідувачів.Змінено й термін дії жовтого сертифікату про отримання першої дози щеплення проти COVID-19. Якщо раніше він був дійсний протягом 120 днів, то тепер обмежений терміном у 30 днів.

Працівники закладів зобов’язані не тільки візуально перевіряти наявність сертифікату, але й зчитувати смартфоном QR-код.

“Для зчитування не потрібні додаткові засоби чи застосунки. Достатньо застосунком “Дія” зчитати код. Після цього на екрані перевіряючого з’явиться інформація, дійсний сертифікат чи ні”, – пояснив Віктор Ляшко.Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч гривень.Станом на 24 листопада в Україні проти коронавірусу зробили 23 225 714 щеплень (286 121 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 13 000 632 людей (86 299 за попередню добу).