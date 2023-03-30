В Україні з 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби продаватимуть лише за наявності електронного рецепта. Низка популярних серед українців препаратів також належать до рецептурних.

Про це повідомляє “Еспресо”.

Так, до рецептурних лікарських засобів належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, зокрема й протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні.

Як зауважила експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА з організації та управління фармацією Неля Бик, деякі звичайні ліки, навіть серед знеболювальних та протизастудних, також можуть належати до рецептурних препаратів.

Аби дізнатися, чи належить засіб до рецептурних, варто перечитати інструкцію, зазвичай ця інформація вказана наприкінці. Окрім цього, є Державний реєстр лікарських засобів, з переліком усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Знеболювальні та жарознижувальні

Бик пояснила, що знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену надалі продаватимуть без рецепта. Також можна буде придбати анальгін, проте лише упаковку на 10 таблеток. Тоді як упаковка на 100 таблеток, як і анальгін в ампулах продаватимуть за рецептом.

Аналогічна схема з ношпою і спазмалгоном – таблетки без рецепта, ампули – за рецептом.

Водночас без рецепта від лікаря з 1 квітня не продадуть популярний знеболювальний і протизапальний засіб німесил та його аналоги.

Проти кашлю

Наразі низка відомих сиропів і таблеток від кашлю перебуватимуть у вільному доступі, зокрема мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща тощо. Тоді як за рецептом – усі кодеїновмісні препарати, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій).

Більшість препаратів для інгаляцій також потрібно буде купувати за рецептом.

Гормональні препарати

Відтепер усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, зокрема й гормональні контрацептиви.

Особи, котрі мають захворювання щитовидної залози і постійно приймають тироксин (L-тироксин чи еутирокс), теж щоразу змушені будуть поновлювати електронний рецепт. У разі, якщо пацієнт приймає певні ліки на постійній основі, лікар може виписувати рецепт дистанційно.

Також деякі мазі та креми, що містять гормони, заборонять вільно продавати.

Антигістамінні

Низка популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі, серед них: діазолін, лоратадин, супрастин тощо. Одначе, супрастин в ампулах також лише за рецептом.

Дексаметазон, який алергіки часто мають у запасі для екстрених випадків, можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

Фактично усі популярні засоби для зниження тиску, як-от каптоприл, каптопрес, бісопролол – виключно за рецептом.

Водночас краплі корвалол та валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл потрібен буде рецепт.

Окрім цього, звичайний етиловий спирт виявляється теж рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик мурашиного спирту, 100 г — за рецептом.

Щобільше, особи, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. Магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток – лише за рецептом.

Електронний рецепт

Для того, щоб отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря (не обов’язково мати з ним декларацію). Коли лікар робить призначення, формує електронний рецепт, а пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку.

До кінця воєнного стану лікар може також виписати рецепт на бланку, або видрукувати дані з кодом електронного рецепта (наприклад, якщо в пацієнта немає телефону або це особа, котра не надто вміє ним користуватися).