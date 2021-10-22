За минулу добу, 21 жовтня, в Україні зафіксували 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 141 особа. Водночас одужало – 8 530 осіб, а летальних випадків зафіксовано 614.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 725 385 осіб; одужали – 2 361 365 осіб; летальних випадків – 63 003; проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1323 випадки;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 528 випадків;

Дніпропетровська область – 1641 випадок;

Донецька область – 1178 випадків;

Житомирська область – 1144 випадки;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 1391 випадок;

Івано-Франківська область – 599 випадків;

Київська область – 811 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 603 випадки;

Львівська область – 1647 випадків;

Миколаївська область – 433 випадки;

Одеська область – 1484 випадки;

Полтавська область – 1020 випадків;

Рівненська область – 865 випадків;

Сумська область – 1305 випадків;

Тернопільська область – 696 випадків;

Харківська область – 1306 випадків;

Херсонська область – 1248 випадків;

Хмельницька область – 1294 випадки;

Черкаська область – 671 випадок;

Чернівецька область – 601 випадок;

Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 269 666 людей. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.