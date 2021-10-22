Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 141 особа. Водночас одужало – 8 530 осіб, а летальних випадків зафіксовано 614.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 725 385 осіб; одужали – 2 361 365 осіб; летальних випадків – 63 003; проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1323 випадки;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 528 випадків;
- Дніпропетровська область – 1641 випадок;
- Донецька область – 1178 випадків;
- Житомирська область – 1144 випадки;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 1391 випадок;
- Івано-Франківська область – 599 випадків;
- Київська область – 811 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 603 випадки;
- Львівська область – 1647 випадків;
- Миколаївська область – 433 випадки;
- Одеська область – 1484 випадки;
- Полтавська область – 1020 випадків;
- Рівненська область – 865 випадків;
- Сумська область – 1305 випадків;
- Тернопільська область – 696 випадків;
- Харківська область – 1306 випадків;
- Херсонська область – 1248 випадків;
- Хмельницька область – 1294 випадки;
- Черкаська область – 671 випадок;
- Чернівецька область – 601 випадок;
- Чернігівська область – 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 269 666 людей. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
- Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
- 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.