Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 141 особа. Водночас одужало – 8 530 осіб, а летальних випадків зафіксовано 614.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 725 385 осіб; одужали – 2 361 365 осіб; летальних випадків – 63 003; проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1323 випадки;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 528 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1641 випадок;
  • Донецька область – 1178 випадків;
  • Житомирська область – 1144 випадки;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 1391 випадок;
  • Івано-Франківська область – 599 випадків;
  • Київська область – 811 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 603 випадки;
  • Львівська область – 1647 випадків;
  • Миколаївська область – 433 випадки;
  • Одеська область – 1484 випадки;
  • Полтавська область – 1020 випадків;
  • Рівненська область – 865 випадків;
  • Сумська область – 1305 випадків;
  • Тернопільська область – 696 випадків;
  • Харківська область – 1306 випадків;
  • Херсонська область – 1248 випадків;
  • Хмельницька область – 1294 випадки;
  • Черкаська область – 671 випадок;
  • Чернівецька область – 601 випадок;
  • Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 269 666 людей. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

  • Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
  • 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
  • 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.