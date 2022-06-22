Про це свідчать дані тринадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18-19 червня 2022 року.
Так, 87% опитаних підтримали б вступ України до ЄС у разі проведення референдуму, проти висловились 4%, 8% – не проголосували б. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп. Окрім цього, 69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років. Водночас 7% не вірять у вступ.
Також зросла підтримка вступу до НАТО, вступ на референдумі підтримали б 76%, проти висловились 10%, натомість 12% – не проголосували б. До війни членство України в НАТО підтримувало 62% респондентів; у перші дні підтримка зросла до 76%, через тиждень війни підтримка зменшилася до 72%, у березні вона становила 68%.
На відміну від вступу до ЄС вступ до Альянсу обережніше сприймається мешканцями сходу країни (55% – за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).
Довідка. Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження 0,95: не більше 2,8%.
- Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, 80% українців — горді за свою державу. Цей показник значно зріс, у порівнянні з аналогічним показником у серпні 2021 року, коли гордість за Україну відчували 34% громадян.
- 80% респондентів заявили, що для них рідна мова — українська. Водночас російську рідною називають 16% мешканців України, а ще 3% назвали рідною іншу мову.
- Десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни зафіксувало, що 92% людей, які живуть в Україні, вважають себе українцями за національністю. Ще 5% – росіянами, а 3% віднесли себе до інших національностей.
- 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.