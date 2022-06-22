Абсолютна більшість українців висловилась за вступ України до НАТО та ЄС. Підтримка зросла проти показників за березень.

Про це свідчать дані тринадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18-19 червня 2022 року.

Так, 87% опитаних підтримали б вступ України до ЄС у разі проведення референдуму, проти висловились 4%, 8% – не проголосували б. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп. Окрім цього, 69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років. Водночас 7% не вірять у вступ.

Також зросла підтримка вступу до НАТО, вступ на референдумі підтримали б 76%, проти висловились 10%, натомість 12% – не проголосували б. До війни членство України в НАТО підтримувало 62% респондентів; у перші дні підтримка зросла до 76%, через тиждень війни підтримка зменшилася до 72%, у березні вона становила 68%.

На відміну від вступу до ЄС вступ до Альянсу обережніше сприймається мешканцями сходу країни (55% – за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).

Довідка. Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження 0,95: не більше 2,8%.