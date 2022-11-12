Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
За його словами, поліція вже розпочала стабілізаційні заходи на деокупованих територіях: Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон — на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України”, — наголосив Зеленський.
Він запевнив, що буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх українських міст та сіл Донбасу: “Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення”, додав президент.
Водночас до деокупованого Херсона вже прибули військові адміністрації області, міста та району. Також близько 200 поліціянтів працюють на території міста.
ДОВІДКА: Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.
- В оперативному командуванні “Південь” заявили, що вже сьогодні увечері будуть нові хороші новини щодо Херсонської області.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.