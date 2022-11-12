Українські військові встановили контроль у більш ніж 60 населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, поліція вже розпочала стабілізаційні заходи на деокупованих територіях: Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон — на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України”, — наголосив Зеленський.

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Він запевнив, що буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх українських міст та сіл Донбасу: “Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення”, додав президент.

Водночас до деокупованого Херсона вже прибули військові адміністрації області, міста та району. Також близько 200 поліціянтів працюють на території міста.

ДОВІДКА: Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.