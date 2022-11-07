Про це повідомили OSInt-аналітики проєкту Defmon.

За їхніми даними, нині під окупацією РФ перебуває більше як 124 тисячі квадратних кілометрів території України. Станом на 6 листопада українські захисники звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.

“ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ЗСУ мали значний успіх під час контрнаступу у Харківській області. Весною вдалося звільнити північну частину України від російських окупантів. Нині тривають бої на східному і південному напрямках.