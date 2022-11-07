Про це повідомили OSInt-аналітики проєкту Defmon.
За їхніми даними, нині під окупацією РФ перебуває більше як 124 тисячі квадратних кілометрів території України. Станом на 6 листопада українські захисники звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.
“ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ЗСУ мали значний успіх під час контрнаступу у Харківській області. Весною вдалося звільнити північну частину України від російських окупантів. Нині тривають бої на східному і південному напрямках.
- На деокупованих територіях України, зокрема у Херсонській і Донецькій областях, розпочали свою роботу спеціальні поліційні групи з фіксації сексуальних злочинів росіян в Україні.
- 23 жовтня у межах наступальної операції захисники України розбили сили окупантів, звільнивши село Невське у Сватівському районі Луганської області.
- Станом на 24 жовтня Збройні сили України визволили від російських окупантів понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
- Станом на 20 жовтня ще 32 населених пункти Харківської області залишаються окупованими російськими військовими.