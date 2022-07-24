Відставка прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі робить ситуацію опору РФ більш хиткою та в кінцевому підсумку може вплинути на боротьбу Європи з Росією.

Про це інформує американське видання The New York Times.

Коли цього тижня розпався уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, це було свого роду поваленням істеблішменту, про яке мріють популістські сили в Європі. Це викликало занепокоєння щодо того, яку шкоду завдасть італійський уряд, який більше симпатизує Росії, а також – які будуть наслідки для згуртованості ЄС у протистоянні російській агресії.

Позачергові вибори були призначені на вересень, і опитування показують, що альянс, де домінують крайні праві націоналісти та популісти, має значні шанси керувати Італією восени.

“Відхід Драгі є справжньою проблемою для Європи, сильним ударом”, — сказав Джанфранко Паскіно, почесний професор політології Болонського університету. “Драгі мав чітку позицію проти російської агресії в Україні. Європа втратить у компактності, тому що наступний прем’єр-міністр майже напевно буде менш переконаний, що відповідальність за війну лежить на Росії”.

“Італія, яка довгий час була лабораторією європейської політики, також була інкубатором популізму на континенті та трансформації жорстких правих рухів у основні сили”, – констатують у виданні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі подав прохання про відставку. Президент Серджо Маттарелла “взяв до відома” відставку, попросивши уряд Драгі залишитися на посадах до обрання тимчасового голови. Маріо Драгі вирішив подати у відставку після того, як ключові союзники по коаліції бойкотували вотум довіри. У такий спосіб вони сигналізували про ймовірні дострокові вибори.