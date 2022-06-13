Азербайджанський та російський співак і підприємець, перший віце-президент Crocus Group Емін Агаларов пояснив проблеми у роботі великих ТЦ у РФ в умовах санкцій. Він зазначив, зокрема, що збори "Крокус Сіті Молл" та Vegas, за підрахунками, знизилися приблизно на 30% від обороту групи за аналогічний період минулого року.

Про це він розповів в інтерв’ю росЗМІ.

Агаларов повідомив, що торгові центри, що належать компанії, втратили близько 30% якірних орендарів, чия частка може досягати 40% площ. Крокус Сіті Молл і мережа торгово-розважальних центрів Vegas також втратили до 30% відвідуваності. Він побоюється, що ТЦ залишаться напівпорожніми, а замість кінозалів будуть “глухі коробки”.

Підприємець заявив, що паралельний імпорт, котрий обговорюється, або спроби ввезення товарів брендів через інші країни не спрацюють. Адже ні Азербайджан, ні Грузія, ні Казахстан не захочуть стати буфером для РФ, тому що потенційно можуть потрапити під санкції.

Водночас паралельний імпорт можливо на локальному рівні можна використовувати. “Ти маєш зв’язки, і ти через Узбекистан ввозиш Mercedes, але в індустріальному масштабі марки, як Chanel, H&M, Louis Vuitton, ніколи на це не підуть”, пояснив Агаларов.

У занепаді також знаходиться і концертна діяльність: артисти й самі ініціюють скасування концертів, і втрати від перенесення та відмов іноземних шоуменів становлять близько 30% загального обсягу виступів.

“Ми звісно можемо проводити виставки матрьошок, жостовських підносів та павловопосадських хусток, але запит на заповнення наявних 500 тис. кв. м предметами народного промислу не надходило. В моєму розумінні, заповнити сотні тисяч кв.м, де у нас проходили сотні виставок на рік, локально буде неможливо”, – зазначив Агаларов.

Раніше Емін допоміг влаштувати трампівський конкурс “Міс Всесвіт” у РФ. Його взаємини з Трампом досить теплі — вони надсилають один одному привітання з днем народження. Його батько Арас — мільярдер, який у Москві обертається у колах найвпливовіших людей.

Емін запустив коліщатка в процесі тієї зустрічі Трампа-молодшого, зазначили в BBC. Електронний лист, надісланий Трампові, свідчить про те, що Емін пропонував інформацію на демократів. Також у тому електронному листі йшлося про те, що Арас Агаларов зустрічався з “головним державним прокурором” РФ (назва неіснуючої посади) і отримав інформацію на Гілларі Клінтон.