Скетч-шоу Saturday Night Live випустило пародію на спроби Дональда Трампа і його адвоката Руді Джуліані скасувати результати президентських виборів, які відбулися 3 листопада.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Washington Post.

Шоу в ці вихідні почалося з політичного скетчу, коли Кейт Маккіннон зіграла адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Скетч пародіював неодноразові спроби Джуліані скасувати результати президентських виборів 2020 року, незважаючи на відсутність доказів фальсифікації результатів голосування.

Актори висміяли слухання в сенаті штату Мічиган.

“Ці вибори були вкрадені у американського народу за допомогою хитрості, небаченої з часів Гудіні”, – сказав “Джуліані”.

Адвокат сказав, що він і президент Трамп скасують результати спочатку в Мічигані, потім в “Джорджііваніъ” і “Північній Канаді”.

“Вам потрібні докази? Добре, добре, сьогодні я представив вам дюжину дуже розумних, трохи п’яних людей, які всі є свідками”, – сказав “Джуліані”.

Першим свідком була Сесілі Стронг, яка зіграла Мелісу Карон, ІТ-підрядника компанії Dominion Voting Systems, яка говорила з Джуліані на слуханні в Мічигані і викликала гучний сміх.

Джуліані привів іншого свідка, якого зіграла Хайді Гарднер. Цей свідок стверджувала, що “з’їла” бюлетені, тому що під’їхав демократ і подав “спагетті для бюлетенів”.

Майк Лінделл (Бек Беннет) також засвідчив, що демократи набивали подушки бюлетенями.

Інший свідок, якого грав Алекс Моффат, стверджував, що бачив, як інопланетяни заповнювали бюлетені за Байдена.