У МВС показали відео ліквідації «полтавського терориста»

Ролик опублікував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше 1 серпня, близько 02:00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, в один з нежитлових будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення Гадяцької відділу поліції капітан поліції Гума і виявив злочинця. Надалі Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв його в заручники.

Згодом злочинець був ліквідований співробітниками поліцейського спецназу КОРД за допомогою точного пострілу. У заручника було три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений.