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У МВС показали відео ліквідації «полтавського терориста»

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Субота, 1 серпня 2020, 13:03

Ролик опублікував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше 1 серпня, близько 02:00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, в один з нежитлових будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення Гадяцької відділу поліції капітан поліції Гума і виявив злочинця. Надалі Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв його в заручники.

Згодом злочинець був ліквідований співробітниками поліцейського спецназу КОРД за допомогою точного пострілу. У заручника було три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений.

23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідали усі подробиці події.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я жителя Полтави, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна. Його ім’я – Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.

  • Пізніше полтавські правоохоронці заявили, що їм відома особа зловмисника.
  • Зловмисник вимагає звільнення від кримінальної відповідальності.
Теги: вбивство, відео, поліція, полтавський терорист, Роман Скрипник

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