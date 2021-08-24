Про це повідомила пресслужба посольства України в Республіці Індії у Facebook.
Українці, які мешкають у Шрі-Ланці, разом з місцевою спільнотою, у якості відеопривітання до 30-ї річниці Незалежності України, презентували музичний кліп на пісню Володимира Івасюка “Я піду в далекі гори” (1968 р.). Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Локація: озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке нагадує карпатський Синевир. Проєкт реалізовано повністю на волонтерських засадах.
Як повідомив автор ідеї та координатор проекту Володимир Притула (активіст української громади у Шри-Ланці), на знімальному майданчику було всього 12 осіб (50/50 ланкійців та українців).
За його словами, у кожному елементі проєкту – прагнення відобразити діалог культур.
“Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову. Основний мотив композиції – людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети – чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини. В музичній частині ми створили нове аранжування, – до відомої мелодії ми додали тропічні ритми. Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об‘єм звучання”, – зазначив Притула.
Під час фільмування автори намагалися зобразити мікс культур двох країн у кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя; поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом – саронгом; у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.
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