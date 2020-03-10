Вслід за цінами на енергоресурси упадуть і доходи від поставок харчів, на які припадає 40% українського експорту. Як Кабмін Шмигаля підтримуватиме економіку, незрозуміло досі. Натомість, у росіян є гроші ще на 5-7 років війни з Україною та на 2-3 роки життя у повній ізоляції.

Понеділок 9 березня приніс світовій економіці одразу декілька «чорних лебедів». Росія вирішила не продовжувати угоду в рамках «ОПЕК+», через що світова ціна нафти упала на 30%, зокрема на «чорне золото» марки Brent – до $31 за барель. РФ сама постраждала від такого рішення: втрати економіки країни сягатимуть $150 млн на день, курс долара виріс від 68,5 до 73,7 рублів, курс до євро – від 80 до 84,1 рублів.

За ціною на нафту почали падати світові фондові ринки. Зокрема, акції на біржах Італії втратили в ціні одразу 10%, на біржах США – одразу 15%. Через це торги були закриті буквально за 15 хвилин, а сумарна втрата капіталізації світових компаній склала $5,6 трильйонів. Особливо тривожно, що ці «чорні лебеді» прилетіли на тлі очікуваного економічного спаду в світі на тлі поширення коронавірусу.

Цікаво, що вартість зернових на світовому ринку впала лише на 1,4%. Це вже дало примарну надію українцям на те, що наша країна витримає майбутню економічну кризу, а натомість РФ спіткає колапс, бо бюджет країни-агресора на 2020 рік верстався із розрахунку $42 за барель.

Але падіння доходів від експорту енергоресурсів аж ніяк не зупинить агресію проти України, воєнний бюджет росіян дорівнює лише 10% від загального обсягу зовнішніх поставок. Натомість, для нас втрата ВВП в січні на 0,5% – лише початок, українська економіка й далі падатиме. Справа не тільки у падінні цін на сировинні товари, основу нашого експорту, але і туманності навколо стратегії уряду Шмигаля.

Запас на роки самотності

Росія подібні кризи переживає не вперше. На початку агресії в Криму, 2 березня 2014 року, індекс Московської біржі упав одразу на 5,8%. Щоб утримати курс 36,4 рублі за долар, Центробанку РФ довелось продати за березень валюти одразу на $22 млрд, удвічі більше, ніж за попередні 2 місяці . Але ця подія не змусила росіян припинити військові дії. Втім, як і події 15 грудня 2014 року, коли курс обвалився до 61 рублів за долар, бо «Роснєфть» розмістила на фондову ринку облігацій на 625 мільярдів рублів. Більш того – за даними російських ЗМІ, на 10 січня 2020 року РФ накопичила $557 мільярдів золотовалютних резервів. Це – рекорд останніх 8 років, і таких грошей росіянам вистачить мінімум на 2 роки життя в самоізоляції.

Зараз Кремль намагається втримати курс рубля: місцевий Центробанк уже заявив, що призупиняє на 30 днів викуп долара, «готовий застосувати додаткові інструменти для збереження стабільності». Росіяни також заявляють, що їх резервів вистачить, щоб економіка стабільно пропрацювала при ціні нафти в $25-30 за барель.

З іншої сторони, Кремль планує й далі нарощувати добування нафти. «Роснєфть» уже заявила, що з 1 квітня 2020 року збільшуватиме викачку «чорного золота» на 300 тисяч барелів на добу. В кінці 2019 року ця компанія щодоби викачувала 4,67 мільйонів барелів на добу.

У такий спосіб, росіяни намагатимуться не просто знизити ціну нафти до $26 за барель, але й зробити економічно невигідним для США добування сланцевих енергоресурсів, розповів #Буквам провідний експерт енергетичних програм Центра Разумкова Максим Білявський. Але така стратегія не матиме успіху. Аналогічна спроба Саудівської Аравії в 2014 році похитнути позиції американців на світовому енергетичному ринку завершилась невдачею, від якої саудити повністю оговтались тільки до 2017 року. Якщо ж гонка на пониження ціни бареля триватиме й далі, то скоріше постраждає сама Саудівська Аравія, бюджет якої на 80% залежить від поставок енергоресурсів, переконаний Білявський.

Для бюджету РФ енергоресурси важать дещо менше, близько 50% від обсягу експорту в $469 млрд за 2019 рік. Поставки нафти та нафтопродуктів дали близько $200 млрд доходу, газу – близько $40 млрд. Росія хоч і має славу «країни-бензоколонки», але також експортує й метали (8% від загального обсягу), дорогоцінності, продукцію хімпрому та зброю (по 5% на кожну статтю поставок), та іншу продукцію машинобудування та агропродукцію (по 4%).

При цьому витрати воєнного бюджету РФ в 2019 році склали $46 млрд, тобто лише 10% від експорту, та 3% від ВВП. У цю суму вкладається не лише ведення війни в Україні та Сирії, але й оплата комунальних послуг військових частин та утримання інфраструктури воєнного призначення. На 2020 рік росіяни запланували воєнний бюджет на ті ж $49 млрд, на які зокрема збільшити число контрактників до 450 тисяч, а їх платню підняти на 50%.

І навіть якщо на тлі економічних негараздів Кремлю доведеться урізати воєнний бюджет навіть на 25%, це не позбавить Україну воєнної загрози, зазначив у коментарі «Буквам» Микола Бєлєсков, головний консультант відділу Воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Експерт каже, що Росія уже пройшла запланований цикл переозброєння сухопутних військ, тому Путін публічно заявляв про планове зниження воєнних витрат. Можливе урізання закупок воєнної техніки буде некритичним, бо росіяни зможуть зберегти нинішні затрати на підготовку «відпускників» для Донбасу. «Тому треба буде 5-7 років низьких цін на нафту, щоб воєнна загроза від РФ для нас ослабла», – резюмує Бєлєсков.

Хто підтримає мільярдами

Теоретично, вслід за світовими цінами на нафту має впасти й вартість пального на українських АЗС. У всякому випадку, Антимонопольний комітет України уже заявив, що «чекає на реакцію учасників ринку нафтопродуктів». Зараз ціна бензину А-95 тримається на рівні 26,3-27,3 грн/літр. Її реалістичний поріг зниження – 20-22 гривні за літр станом на травень. Пониження до 10-15 гривень за літр обернеться збільшенням дефіциту бюджету, міркує президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Втім, за словами аналітиків, здешевлення пального для автомобілів – єдиний позитив від падіння цін на нафту, який отримає Україна.

Зокрема, економіст Продовольчої організації ООН Андрій Ярмак прогнозує, що Кремль свої потенційні збитки покриватиме девальвацією рубля та зниженням імпорту молочних продуктів, фруктів, ягод та кондитерських виробів. Натомість, росіяни збільшать власний агроекспорт. Це в підсумку обвалить світові ціни на агропродукцію та ударить по стабільності економіки України, 40% експорту якої, або $22,2 мільярди в 2019 році – поставки продовольства, вважає Ярмак.

В принципі, поза увагою останні 3 роки лишався факт, що Україна та РФ продають на світовий ринок приблизно однакову кількість агропродукції – понад 40 мільйонів тонн зернових щороку (РФ в 2017 році продала навіть 51 мільйон тонн збіжжя, проти 40 мільйонів тонн з України). При цьому ми з Росією конкуруємо за ті ж самі ринки збуту – Південно-Східна Азія та Близький Схід. Власне, Росія в 2014-2016 почала нарощувати експорт зерна із 31 до 36 мільйонів тонн на рік, через девальвацію рубля та падіння ціни нафти.

Навіть якщо Україна накопичила рекордні за 9 років золотовалютні резерви на $27 мільярдів, цим нашу економіку «на плаву» можна буде утримувати лише декілька місяців. Далі – все рівно потрібна буде співпраця із МВФ, навіть якщо від цього хоче відмовитись нинішній уряд Шмигаля, наголошує спеціаліст відділу продажі боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

10 березня Мінфін скасував аукціон на ОВДП. Новий керівник Мінфіну Ігор Уманський відомий противник “пірамід ОВДП”. Але фінансовий аналітик Ерік Найман вважає, що рішення може нашкодити нашій економіці. За його словами, притік коштів від ОВДП допоміг пом’якшити фактичне гальмування української економіки, яке насправді почалось ще восени 2018 року.

Українські підприємці зможуть пережити будь-які складнощі майбутньої кризи, якщо вчасно змінять підходи до ведення бізнесу. Тобто – почнуть шукати нові точки та ринки збуту, позбавляться від неприбуткових активів, а вільні кошти вкладатимуть у вдосконалення виробництва, вважає генеральний директор AdvanterGroup Андрій Длігач.

Але яку стратегію виживання обере уряд – питання відкрите. Минув тиждень, а новий Кабмін досі не має усіх міністрів «економічного» блоку.