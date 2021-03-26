Контент для педофілів, створений за сприяння батьків: чим живе популярна серед дітей соцмережа Likee

1,5 тижні тому ЗМІ сколихнули хвиля обговорення "роману" 8-річної Мілани Маханець та 13-річного Паші Пая — популярних Likee-блогерів. Утім, їхня історія не унікальна — в соцмережі ще чимало дітей, чиє "доросле" життя режисують батьки, заробляючи на цьому гроші.

За матеріалами блогерки та активістки Олександри Монятовської, яка також першою звернула увагу на історію Мілани Маханець.

Монятовська зауважує, що створена у 2017 році в Сингапурі соцмережа для коротких розважальних відео призначена для користувачів старше 12 років. Однак авдиторія є значно молодшою, а контент, продукований нею, — навпаки.

“У додатку стверджують, що він підтримує “позитивний контент”, але користувачі зазначають випадки педофілії, жорстокого поводження з тваринами, наявність відвертих відео або зображення на них оголених людей, розповсюджених за допомогою Likее”, — зазначає Олександра.

Сам сервіс Likee не надає офіційної статистики, утім, зазначає блогерка, в рекомендаціях сервісу — переважно контент дівчат віком до 14 років. На відео вони виконують танці з еротичними рухами (тверк або стриптиз), торкаються грудей та сідниць, демонструють розтяжку, імітують стосунки з хлопцями-однолітками, ангажують анорексію чи надмірну худобу.

“Майже на всіх дівчатах був макіяж та одяг, що підкреслював вигини тіла та оголював деякі з його частин (топіки або дуже короткі шорти, що нагадували білизну). Все це супроводжувалося дегенеративною музикою, більшість якої — з Росії. […] Пласт музичної культури, що використовують підлітки для озвучання своїх роликів, складають російські реп-виконавці такі як Моргенштерн, Інстасамка, Слава Марлоу, Фогель, Клава Кока, Хабіб, Біг Бейбі Тейп та ще нескінченна кількість”, — звертає увагу Олександра.

Як приклад таких дівчат-блогерок Монятовська наводить 12-річну киянку Катю Бейб (@beib1 в Likee, kate_beib3363 в Instagram). У дівчинки близько 7 млн та 185 тисяч підписників у згаданих соцмережах. На запитання щодо того, як на таку репрезентацію в Мережі реагує мати, дівчинка публікує відео, де мама показує великі пальці догори.

Розмірковуючи про причини схвалення цього з боку батьків, блогерка зазначає: “Мотивація очевидна: гроші та власна нереалізація. Ті самі симптоми, які має мама 8-річної Мілани”.

Олександра зв’язалася з Катею Бейб в Instagram і поставила запитання щодо розміщення реклами. У відповідь отримала прайс-ліст.

“$150 за розміщення в сторіс та $250 за рекламу в публікації. Публікації Каті набирають понад 10 тисяч лайків та охоплюють 50 тисяч користувачів. Сторіс збирають трохи менше — від 12 до 14 тисяч переглядів”, — розповіла Монятовська.

Однак монетизувати контент можна і в Likee. Способів, пише Олександра, декілька:

“Перше, за що ви можете отримати гроші — за ту саму кількість лайків та переглядів. Після того, як ви стали більш-менш відомим користувачем, рекламодавці можуть замовляти у вас рекламу, монетизація якої буде проходити на початку, в середині чи кінці вашого відео. Також Likee влаштовує конкурси з певною тематикою. Переможець отримує кошти від додатку, їх старт — 25$. У додатку курсує цифрова валюта, яка називається “боби” або “алмази”. Їх можна або купити за реальні гроші, або конвертувати в них. Вони отримуються за участь у конкурсах, виконання челенжів та за проведення прямих ефірів, де їх можуть донатити реальні люди. Вивести гроші можна на банківську картку, QiWi-гаманець або в Google Wallet. 200 бобів = 1 алмаз = $1″.

І поки батьки юних блогерів заробляють на створенні сумнівного контенту, існування таких “зірок” шкодить не тільки їм, а й тим тисячам дітей, що за ними стежать.