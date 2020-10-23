Незважаючи на те, що головний висновок місцевої кампанії для «Слуг» відомий і він зведеться до програшу всіх обласних центрів, тоді як очільники міст в основному збережуть свою посаду. Все ж для частини міст інтрига зберігається. Як щодо мера, так і формату більшості.

Вибори в Чернівцях, Херсоні, Миколаєві точно не визначать переможця в першому турі. А в змагання в другому турі включаються старі зв’язки. І дуже за цим стоятимуть експредставники Партії регіонів та нинішні інтереси ОПЗЖ.

Також в список непевних міст потрапляє і Харків. Але там на це є дуже специфічні причини, які створив коронавірус, а не політичні еліти.

Харків

Ще два місяці тому в другій столиці України ситуація з виборами була вирішена – перемагав мер Геннадій Кернес і його партія «Успішний Харків». При чому, як в місті, так і області. Втім коронавірус вніс свої правки в ці розклади – Кернес захворів, його вивезли на лікування в Німеччину. І хоча його друг бізнесмен Павло Фукс регулярно повідомляє, що мер одужує і помирати не збирається, коли Кернес зможе повернутися в Україну, поки не ясно.

Відтак його опоненти включились в активну гру і зараз намагаються отримати прихильність виборців. Особливо старається чинний голова харківської ОДА Олексій Кучер, який то фотографується біля портрету Кернеса, то дебатує з ним через пародіювання горезвісного ролика Кернеса і Добкіна 2006 року, то просто пише, що він «Преемник».

Голову ОДА, напевне, можна зрозуміти – адже рік, поки він при владі, Кернес і його оточення з нього просто сміялись як з хлопчика. І якби Кернес був у Харкові, то Кучер, як зауважив бізнесмен Олександр Ярославський, заробив би хіба що чергове порівняння з міллю. А те, що Кучер не готовий до публічних суперечок показав його недавній словесний батл з заступником голови Харківської облради Володимиром Скоробагачем навколо дієслова «дрочити».

Права рука Кернеса Ігор Терехов переконаний, що Кернес переможе в першому турі, бо попри його фізичну відсутність у місті позиції мера не падають.

Втім, найбільше питання зараз не в перемозі Кернеса, а в його реальному поверненні до справ. Адже мер за виборчим кодексом має бути зареєстрованим та скласти присягу. Сама реєстрація не має часових обмежень, але опоненти все ж вочевидь використають цей момент для інтриг.

Найочевидніше, що деякий час містом керуватиме президія з представників різних фракцій, а потім – обраний міськрадою секретар. А тут у Кернеса і його команди все добре, бо вже зараз очевидно, що більшість буде у нього.

Адже навіть «Слуги» скаржаться, що в їхньому списку є люди Кернеса.

Останнє відкрите опитування по місту від групи “Рейтинг” 4 – 12 липня, і воно засвідчує такий розклад: Блок Кернеса “Успішний Харків” – 30,1%, ОПЗЖ – 22,9%, “Слуга народу” -12,7%, Блок Світличної “Разом” – 11,5%, “Європейська солідарність” – 5,9%, “Партія Шарія” – 4,7%.

Цікаво, що вересневе опитування цієї ж компанії по області показує ще кращий результат у Кернеса.

Згідно з даними опитування, оприлюдненими в понеділок, “Блок Кернеса – Успішний Харків” в облраду готові підтримати 45,7% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. До речі, список там очолює син Кернеса.

Далі йдуть партія “Блок Світличної Разом!”, яку готові підтримати 19,6%, “Опозиційна платформа – За життя” – 13,7%, “Слуга народу” – 7,4%. За “Європейську солідарність” готові віддати свій голос 4,2% респондентів, за партію Шарія – 3,7%.

Тому, якщо вже Кучер і грається зі словом «преемник», то на українську воно перекладається явно як «програвач», а не «спадкоємець». І навіть в найгіршому варіанті для Кернеса розклад буде не про Кучера.

Миколаїв

На минулих виборах в Миколаєві несподівано переміг кандидат від «Самопомочі» Олександр Сєнкевич. І в принципі може цього року повторити свій успіх, уже як кандидат від партії «Пропозиція».

Попри те, що Миколаїв пасе задніх за рівнем комфорту, до мера в містян претензій не так багато, адже тривалий час він був усунутий від влади тимчасовою коаліцією БПП і ОПЗЖ, і може спокійно казати, що йому просто не дали нічого зробити, бо своїх депутатів у міськраді у нього було аж 10.

Але шлях до перемоги не буде простим. І тут важливо, з ким вийде в другий тур Сєнкевич. Поки що згідно з даними групи Рейтинг, це Тетяна Добровольська від «Слуги народу» – 16,4%. На третьому місці Владислав Чайка від ОПЗЖ – 12,6%.

Слід зауважити, що ОПЗЖ і Опоблок Ахмєтова суттєво покращили життя Сєнкевичу.

Так, група Льовочкіна і Медведчука не змогла поділити, чий кандидат кращий, і медведчуківці висунули сина колишнього мера Володимира Чайки Владислава, а крило Льовочкіна підтримало Артема Ільюка, який тепер іде самовисуванцем. Ахметівці (точніше група Новінського) відмовились від висування тут Ігоря Дятлова, який 5 років піарив себе як майбутнього мера.

За інформацією ЗМІ, зроблено це було начебто на корить того ж таки Владислава Чайки, щоб контроль над містом повернули старі сили, включаючи кримінального авторитета «Мультика».

Тому в другому турі почнеться найцікавіше. І тут треба розуміти, як хитро сплелися в місті бізнесові і родинні вузи представників двох партій, а саме ОПЗЖ і «Слуги народу».

Владислав Чайка не тільки син покійного мера міста, але й рідний брат дружини голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Юлії. Тому певний час навіть ходили чутки, що саме він піде на вибори від «Слуг». Але партію президента, як відомо, представляє Тетяна Домбровська, в Києві відома завдяки діалогу Корнієнка-Арахамії про «корабельну сосну», а в Миколаєві – як господиня клінінгової фірми і салонів G.Bar, і дружина бізнес-партнера Чайки. Теж вже покійного. Сама Тетяна Домбровська тепер бізнес-партнерка Владислава Чайки.

Відтак ОПЗЖ і “Слуги” можуть об’єднатись задля спільного інтересу. І може статись так, що як в 2015 Сєнкевич несподівано обіграв переможця першого туру Дятлова, так в 2020 його обіграє кандидат від старих еліт.

Хоча цього раз в Сєнкевича є хороші шанси і на свою більшість.

Рейтинг партій до міської ради Миколаєва очолюють «Слуга народу» і партія «Пропозиція», за які готові проголосувати 21,9% і 21,5% серед тих, хто визначився і мають намір прийти на вибори. Партію «Опозиційна платформа – За життя» підтримують 17,4%, партію «Миколаївці» – 8,5%, партію «За майбутнє» – 8,4%, партію «Європейська солідарність» і партію Шарія – по 6,9%, партію «Перемога Пальчевського» – 3,3%. Рейтинги інших політичних сил – нижче 2%. Не визначилися з вибором – близько 11%.

Херсон

Вже 2 роки це місто асоціюється винятково зі смертю Катерини Гандзюк та угрупуванням у владі на чолі з Владиславом Мангером, яке в її смерті звинувачують.

Хто найбільше з політиків втратив від цієї смерті – це «Батьківщина» , бо якщо ще 5 років ця партія брала участь в більшості і інтригах за владу, то тепер навіть не потрапляє в міськраду. Мер Херсона Володимир Миколаєнко, який представляв «Батьківщину», більше не балотується, а ще один член партії – Мангер – сидить на лаві підсудних.

У 2020 за владу у місті змагаються народний депутат Ігор Колихаєв та колишній мер Володимир Сальдо.

Минулого року аграрний бізнесмен Колихаєв був єдиним, хто на Херсонщині зміг виграти округ у бренду «Слуга народу». Правда, для цього за свідченням ОПОРИ йому довелось щедро засівати округ подарунками та працювати через сітки. Зараз цю ж техніку він повторює на виборах мера.

Колихаєв користується підтримкою власника торгової марки «Чумак» Карла Стурена, а також підтримує стосунки з Владиславом Мангером. Список партії Колихаєва «Нам тут жити», яка ще рік тому називалась «Відродження України» і була куплена в депутата від «Слуги народу», очолює колишній депутат від БПП Юрій Рожков, а штабом кандидата керує ексрегіонал Микола Костяк.

За даними групи «Рейтинг» на кінець вересня в Колихаєва був 31% підтримки. А 23,2% херсонців збирались проголосувати за свого колишнього мера Володимира Сальдо.

Колишній регіонал Сальдо у 2015 році перебрався в партію «Наш край», а тепер іде на вибори з власною партією «Блок Сальдо». До моменту висування Сальдо пробував домовитись про висування від ОПЗЖ, але не вийшло.

Втім зараз він намагається виїхати на образі міцного господарника та обвинуваченні Колихаєва у зв’язках з Мангером.

Третій у списку кандидат від «Слуги народу», ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов.

Опитування IRI, яке наводить ZN.UA, показує, що партії ОПЗЖ, «Слуга народу» та «Нам тут жити» мають 19% підтримки. Ще 13% має «Європейська солідарність».

Зважаючи на кулуарні інтриги попередніх скликань і переформатування коаліцій, бійка за владу в місті в другому турі і після нього буде не з легких.

Чернівці

Міста з невизначеною долею виборів є не лише на сході України, але й на Заході. До них належать і Чернівці.

Вотчина Арсенія Яценюка, Дмитра Фірташа та Михайла Папієва по вуха загрузла в кулуарних інтригах, що впливає на виборчі розклади в місті.

Станом на кінець вересня лідером перегонів з невеликим відривом був Віталій Міхайлішин. Попри те, що 47-річний бізнесмен іде на вибори з власною партією «Команда Міхайлішина» він має виразне регіонівське коріння і зв’язки з Михайлом Папієвим. У 2010 саме від Партії регіонів він обрався у місцеву раду і навіть став секретарем. Відтак, коли в 2011 змістили мера Миколу Федорука, то він навіть був в.о. голови міста.

Міхайлішин лишався регіоналом в 2014, в розпал Майдану, що не завадило йому цього року піаритись і обіцяти звести пам’ятник Героям Небесної сотні. Крім того, кандидат видав за своє створення в місті громадського простору, за що навіть не голосував.

У 2015 Міхайлішин балотувався в мери Чернівців від партії «Рідне місто», якою зараз керує секретар чернівецької міськради Василь Продан (чоловік Оксани Продан), якого пов’язують з інтересами Дмитра Фірташа.

Але оскільки партія взяла участь у відстороненні попереднього мера Каспрука, то цього разу Міхайлішина випустили з новою командою, подалі від негативу.

Сам Каспрук досить впевнено наступає лідеру на п’яти і мав опитуванні групи «Рейтинг» 18,9%підтримки. Олексій Каспрук – колишній мер Чернівців, який переміг у 2015. Каспрука називали близьким до Арсенія Яценюка та керівника фракції «Народного фронту» Максима Бурбака, а від влади його у 2018 відсторонила команда «Рідного міста», яку асоціюють з Дмитром Фірташем. Зараз Каспрук іде у мери від партії «Пропозиція».

Від «Слуги народу» тут висунули підприємця Іллю Другановського, якого також пов’язують з Іллею Павлюком. Але попри це у трійку лідерів мерських перегонів він не входить.

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради наступний розклад: партія «Слуга народу» – 14,2% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, партія «Рідне місто» – 12,2%, партія «Єдина альтернатива» – 10,7%, партія Чернівчан – 10,6%. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 9,0%, партію «Пропозиція» – 8,2%, партію «Батьківщина» – 7,0%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 4,7%, партію «Голос» – 3,0%.

А це значить, що чернівецькі еліти ще раз можуть зіграти в свою улюблену гру – відстав мера.