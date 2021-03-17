Вже цілий рік світ живе з пандемією COVID-19. За цей час у нашому лексиконі з’явилося багато нових слів, про значення яких ми раніше й не здогадувалися. Зокрема Оксфордський словник англійської мови склав список слів із найбільш вживаних слів 2020 року: пандемія, коронавірус, соціальне дистанціювання. Букви підготували власний перелік слів, щоб ви краще орієнтувалися в питаннях пандемії коронавірусу та міфах навколо нього.

Антибіотики – препарати проти інфекцій, які викликаються бактеріями. Вони вбивають бактерії або заважають їм рости та розмножуватися. Неефективні проти COVID-19, оскільки він викликається іншим типом збудника – вірусом. Водночас COVID-19 може супроводжуватися бактеріальними інфекціями, у такому разі антибіотики будуть дієвими, їх призначає лікар після відповідних аналізів. Профілактика та самолікування COVID-19 антибіотиками можуть лише зашкодити, оскільки загрожують антибіотикорезистентністю – вона виникає, коли бактерії стають стійкими до ліків, в результаті чого інфекційні хвороби неможливо вилікувати.

Антирекорд – поняття, протилежне до рекорду, тобто найвищого досягнення. З подачі Міністерства охорони здоров’я України помилково почало вживатися на позначення рекордної кількості виявлених випадків COVID-19.

Антитіла – захисні білки, або ж імуноглобуліни, які виробляє імунна система у відповідь на присутність антигенів – хвороботворних організмів чи отрут. Утворюються внаслідок зараження або вакцинації. Антитіла виводять антигени з організму і захищають від повторного інфікування. Антитіла до COVID-19 з’являються через 1-3 тижні після зараження, вони можуть зберігатися 8 місяців і більше, проте це питання ще вивчається, фіксуються випадки повторного інфікування, тому людям, які перехворіли, слід так само дотримуватися заходів безпеки.

Наявність імуноглобулінів G (IgG) та їх кількість показує, чи хворіла людина на COVID-19 та який у неї імунітет. Тест рекомендують робити не раніше як через два тижні після початку хвороби. Імуноглобуліни М (IgM) показують гостру фазу хвороби, тест здають приблизно через тиждень від початку хвороби. Імуноглобуліни А (IgА) показують пізню фазу гострої хвороби та виявляються після 10 днів.

Безсимптомний перебіг – відсутність симптомів хвороби при інфікуванні. Вважається, що від 20% до 30% пацієнтів переносять коронавірусну хворобу, не знаючи про це. Найчастіше трапляється у молодих та здорових людей включно з дітьми. З одного боку, безсимптомні носії не так активно поширюють інфекцію, оскільки не кашляють і не чхають, а з іншого – контактують з більшою кількістю людей, оскільки вважають себе здоровими.

Біовен – препарат української фармацевтичної компанії «Біофарма» на основі плазми крові людей, який давно існує на українському ринку. Президент «Біофарми» Костянтин Єфименко заявляв, що «Біовен» вчетверо зменшує кількість смертей при важкому перебігу COVID-19 і скорочує час перебування в стаціонарі. Теоретично антитіла з плазми крові донора, який перехворів на COVID-19, нейтралізують антигени в організмі хворого і допомагають йому одужати. Проте в дослідженні препарату взяло участь лише 66 пацієнтів, така незначна вибірка, попри заявлені результати, не дозволяє підтвердити ефективність «Біовену».

Вакцина – біологічний препарат, який забезпечує імунітет до інфекційної хвороби. Містить ослаблений збудник або його частинки, які допомагають імунній системі розпізнати загрозу та натренуватися знищувати її в майбутньому. Вакцини проти COVID-19 з’явилися менш ніж через рік після початку пандемії. Вони можуть бути застосовані після того, як пройдуть клінічні випробування та доведуть свою безпечність та ефективність. Станом на 16 березня ВООЗ дозволила для екстреного використання три вакцини: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech та Janssen (Johnson&Johnson):

Oxford/AstraZeneca – вакцина проти COVID-19, розроблена Оксфордським університетом та фармацевтичною компанією AstraZeneca. Містить модифікований аденовірус шимпанзе та частинку генетичного коду коронавірусу SARS-Cov-2. Зберігається за звичайної температури в холодильнику 2-8 градусів. Середня ефективність 76%. Щеплення роблять двічі з інтервалом 4-12 тижнів, дослідження показують, що більший інтервал збільшує ефективність вакцини. Останні тижні вакцину супроводжують скандали, 13 країн ЄС призупинили щеплення через ускладнення після вакцинації, зокрема у молодих жінок. Виробляється у Південній Кореї (компанія AstraZeneca-SKBio).

– вакцина проти COVID-19, розроблена Оксфордським університетом та фармацевтичною компанією AstraZeneca. Містить модифікований аденовірус шимпанзе та частинку генетичного коду коронавірусу SARS-Cov-2. Зберігається за звичайної температури в холодильнику 2-8 градусів. Середня ефективність 76%. Щеплення роблять двічі з інтервалом 4-12 тижнів, дослідження показують, що більший інтервал збільшує ефективність вакцини. Останні тижні вакцину супроводжують скандали, 13 країн ЄС призупинили щеплення через ускладнення після вакцинації, зокрема у молодих жінок. Виробляється у Південній Кореї (компанія AstraZeneca-SKBio). В Індії компанія Serum Institute of India виготовляє за ліцензією компанії женерік під торговою маркою CoviShield . Обидві версії ВООЗ схвалила для екстреного використання.

. Обидві версії ВООЗ схвалила для екстреного використання. Moderna – вакцина компанії Moderna Inc. для запобігання COVID-19. Розроблена за новітньою технологією: містить матричну рибонуклеїнову кислоту (мРНК) білка з оболонки SARS-CoV-2, поміщену в ліпідну оболонку. Вимагає температури зберігання мінус 20 градусів протягом чотирьох місяців або 2-8 градусів протягом місяця. Ефективність – 94%, вимагає дворазового щеплення.Дозволена Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) для екстреного використання. Поки що не отримала схвалення ВООЗ для екстреного використання, проте має дозвіл Європейської агенції з медикаментів на застосування в країнах ЄС.

– вакцина компанії Moderna Inc. для запобігання COVID-19. Розроблена за новітньою технологією: містить матричну рибонуклеїнову кислоту (мРНК) білка з оболонки SARS-CoV-2, поміщену в ліпідну оболонку. Вимагає температури зберігання мінус 20 градусів протягом чотирьох місяців або 2-8 градусів протягом місяця. Ефективність – 94%, вимагає дворазового щеплення.Дозволена Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) для екстреного використання. Поки що не отримала схвалення ВООЗ для екстреного використання, проте має дозвіл Європейської агенції з медикаментів на застосування в країнах ЄС. BioNTech /Pfizer – ще одна новітня мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer. Ефективність – 95%. Вакцина відома екстремальною температурою зберігання на рівні мінус 60-80 градусів, що ускладнює її транспортування. Проте згодом було дозволено зберігати вакцину в звичайній морозильній камері при мінус 15-25 градусів. ВООЗ дозволила препарат для екстреного використання

– ще одна новітня мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer. Ефективність – 95%. Вакцина відома екстремальною температурою зберігання на рівні мінус 60-80 градусів, що ускладнює її транспортування. Проте згодом було дозволено зберігати вакцину в звичайній морозильній камері при мінус 15-25 градусів. ВООЗ дозволила препарат для екстреного використання Janssen (Johnson&Johnson) – вакцина виробництва Johnson&Johnson на основі вірусного вектора, як і Oxford/AstraZeneca. Її ефективність менша – 66%, проте вона потребує лише одного введення. Водночас виробник заявляє, що випробування препарату проходили після того, як були виявлені нові штами коронавірусу, що могло вплинути на показники. Дозволена ВООЗ для екстреного використання.

Гідроксихлорохін – препарат, який тривалий час експериментально застосовували для лікування COVID-19. Попри відсутність доказів ефективності МОЗ України включило препарат у протокол лікування COVID-19. Ажіотаж призвів до того, що з аптек в Україні та світі зник «Плаквеніл» (торгова назва гідроксихлорохіну), і пацієнти, які приймали його проти ревматоїдного артриту та деяких дерматологічних хвороб, залишилися без ліків. До цього доклався й тогочасний президент США Дональд Трамп, який заявив, що приймає гідроксихлорохін для профілактики COVID-19, але зрештою захворів. Аналогічна ситуація склалася з антималярійним препаратом хлорохіном. Останні дослідження показують, що обидва препарати не допомагають при COVID-19, натомість можуть спричиняти серйозні побічні ефекти.

Декасан – препарат українського виробника «Юрія-Фарм» із діючою речовиною декаметоксин, який фактично є антисептиком, але на початку пандемії рекламувався як ліки для профілактики коронавірусної інфекції. Не існує клінічних досліджень, які доводять ефективність «Декасану» в профілактиці чи лікуванні цієї хвороби. Антимонопольний комітет оштрафував фірму-виробника на понад 500 тис. грн через введення споживачів в оману.

Дексаметазон – стероїдний препарат, який допомагає стримати гіперреакцію імунної системи на коронавірусну хворобу. Він не є специфічним препаратом проти COVID-19, проте допомагає побороти її наслідки у пацієнтів із важким перебігом. ВООЗ рекомендує дексаметазон, а також інші кортикостероїди – гідрокортизон та преднізон- для пацієнтів з важкою та критичною формою COVID-19. Водночас для неважких форм він не рекомендується, оскільки не є ефективним.

Дистанціювання соціальне/фізичне – обмеження контактів з іншими людьми, яке разом із носінням захисних масок дозволяє зменшити поширення COVID-19, оскільки хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Йдеться про дистанціювання з людьми, які не є родиною або не проживають у спільному просторі. У громадських місцях рекомендується тримати дистанцію 1,5-2 метри.

Експрес-тест – метод тестування на COVID-19, який виявляє антиген вірусу в організмі і показує, чи хвора людина на даний момент. Результат готовий за 15-30 хвилин, проте він, як правило, менш точний за ПЛР-тест, хоч і дешевший та простіший. Для тестування в людини беруть зразок слизу з носа або рота. Ще один тип експрес-тестів аналізує кров з пальця на антитіла M і G.

Епідемія – швидке поширення хвороби на велику кількість людей на певній території за короткий відрізок часу. Часто вживається як синонім слова «спалах», хоча епідемії, як правило, більш поширені.

Засоби індивідуального захисту – засоби, які допомагають уникнути зараження інфекційною хворобою. У випадку COVID-19 ідеться про маски та респіратори для населення, а також про рукавички, халати, окуляри та захисні щитки для лікарів, які мають вищі шанси заразитися, оскільки тісно контактують із хворими. На початку пандемії ВООЗ не рекомендувала масово носити маски, оскільки в умовах їх дефіциту медичні працівники могли залишитися без захисту. Проте пізніше рекомендації змінилися і тепер маска, а краще респіратор, є важливим елементом захисту від хвороби. Важливо, щоб у громадських місцях їх носили всі, закриваючи ніс і рот, незалежно від симптомів, адже COVID-19 може проходити без ознак хвороби.

Інфодемія – наплив інформації, включно з неправдивою та оманливою, під час спалаху захворювання. Призводить до плутанини, недовіри до органів охорони здоров’я, поведінки, яка може завдати шкоди здоров’ю.

ІФА-тест – метод тестування шляхом імуноферментного аналізу, який виявляє антитіла до COVID-19 і показує, чи хворіла людина раніше. Виявляє імуноглобуліни типів M і G. Для тестування в пацієнта беруть кров з вени.

Карантин – комплекс заходів, який допомагає попередити поширення інфекційних хвороб. Походить від італ. quaranta giorni – сорок днів, вважається, що вперше був застосований в Італії в ХІV ст., коли кораблям не дозволяли приставати до берега впродовж цього часу, щоб не завезти в місто чуму.

Кисневий концентратор – апарат, який виділяє кисень з атмосфери, подає у високій концентрації пацієнту з COVID-19, коли дихання ускладнюється через ураження легень.

Ковідіот – особа, яка ігнорує застереження щодо безпеки населення під час епідемії COVID-19, а також той, хто скуповує товари з надлишком під впливом страху, що вони зникнуть із магазинів.

Колективний імунітет – наявність індивідуального імунітету до інфекційної хвороби у більшості популяції. За таких умов хвороба поширюватися не може. Колективного імунітету дозволяє досягти вакцинація 95% населення країни.

Коронавіруси – це родина респіраторних РНК-вірусів, які зазвичай спричиняють застуду і не є небезпечними. Але трапляються й смертельні, як ті, що спричинили важкий гострий респіраторний синдром (SARS) у 2002 році та близькосхідний респіраторний синдром (MERS) у 2012 році. Свою назву віруси отримали через зовнішній вигляд – вони оточені шипами, які нагадують корону.

Коронавірусна хвороба COVID-19 – інфекційне захворювання, викликане новим коронавірусом SARS-Cov-2 (розшифровується як тяжкий гострий респіраторний синдром, пов’язаний із коронавірусом 2 типу). Більшість інфікованих відчувають легкі та середні симптоми респіраторної хвороби і не потребують спеціального лікування. Люди похилого віку та особи з хронічними хворобами часто хворіють важче, зокрема, на атипову пневмонію, зазнають уражень різних систем організму.

Коронаскептик – людина, яка вважає, що COVID-19 не існує або небезпека цієї хвороби перебільшена.

КТ (комп’ютерна томографія) – метод діагностики, який дозволяє просканувати організм за допомогою рентгенівських променів і отримати деталізоване зображення внутрішніх органів, зокрема діагностувати пневмонію. Метод став популярним під час епідемії COVID-19, проте лікарі застерігають, що КТ без показань призводить до гіпердіагностики, надмірного призначення препаратів та ускладнює доступ до апаратів тим, кому вони справді потрібні.

Летальність – частка смертей від певної хвороби порівняно із загальною кількістю людей, які захворіли на цю хворобу за певний період (case fatality rate). МОЗ заявляє, що летальність від COVID-19 в Україні становить 2%, проте цей показник залежить від того, наскільки якісні підрахунки робить країна.

Локдаун – політика обмежень, за якої громадяни зобов’язані залишатися в одному місці, щоб уникнути чи зупинити поширення хвороби. Під час пандемії COVID-19 локдауном називали масовий карантин, під час якого зупиняється робота багатьох підприємств, установ та організацій, обмежується пересування і робота транспорту.

Мутації коронавірусу – це природний процес зміни генетичного матеріалу, внаслідок яких можуть утворюватися нові варіанти коронавірусу, поведінка яких відрізняється від оригінального. Сьогодні відомо кілька варіантів коронавірусу, який спричиняє COVID-19: так звані британський, південноафриканський і бразильський штами. Летальність цих варіантів ще треба дослідити, але вже відомо, що вони поширюються швидше, що призведе до більшої кількості хворих та померлих.

Надлишкова смертність – це кількість смертей у країні, яка перевищує середній показник попередніх років. За час пандемії надлишкова смертність зросла у багатьох країнах включно з Україною: за офіційними даними, у 2020 році тут померло на 35 тис. людей більше, ніж у 2019 році, з них лише 18 тис. внаслідок COVID-19. Ймовірні причини: недіагностований COVID-19 та ускладнений доступ до медичних послуг людей із хронічними хворобами.

Нові Санжари – селище в Полтавській області, куди в лютому 2020 року влада вирішила відправити на обсервацію громадян, евакуйованих з Вуханя, де почався спалах COVID-19. Місцеві мешканці влаштували протести проти такого рішення, заблокували дороги, закидали камінням автобус з евакуйованими, багатьох протестувальників затримала поліція. Тогочасна міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька вирішила пожити в санаторії разом з евакуйованими. Усі, хто там перебував, виявилися здоровими. Перший випадок COVID-19 у Нових Санжарах зафіксували лише у серпні 2020-го.

Пандемія – епідемія, яка поширилася на цілий світ або дуже велику територію через міжнародні кордони та зачепила велику кількість людей.

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція, метод лабораторної діагностики, який дозволяє виявляти збудники хвороб шляхом множинного копіювання їхніх ДНК та РНК у біометеріалі пацієнта. Є найбільш точним методом виявлення збудника COVID-19. Для діагностики беруть зразок слизу з носа та горла пацієнта.

Постковідний синдром – наслідки COVID-19, які тривають 12 тижнів або довше. Для нього характерна слабкість, утруднене дихання, головний та м’язовий біль, втрата чи спотворення нюху та смаку, випадіння волосся, зубів, нерівномірний пульс і тиск, стрибки температури тіла, втрата пам’яті, затуманене мислення, тривожність, панічність, розлади травлення тощо. Причиною, ймовірно, є прямі вірусні пошкодження органів і тканин та загострення хронічних хвороб.

Протефлазід – препарат української компанії «Екофарм», який рекламувався як новітній винахід проти COVID-19. Він давно існує на українському ринку і, за заявами виробника, лікує віруси герпесу, вітряної віспи, ГРВІ, пандемічні штами грипу, гепатити, ВІЛ і СНІД. У складі – екстракти трав щучки дернистої та війника наземного, розчинені в етиловому спирті. Проте якісних досліджень дієвості «Протефлазіду» ні проти COVID-19, ні проти інших хвороб не існує.

Пульсоксиметр – прилад, який вимірює пульс та вміст кисню в крові (сатурацію). Став популярним під час епідемії COVID-19, оскільки в людей із запаленням легень кількістю кисню в крові зменшується. Якщо сатурація падає до 92% і нижче, людині потрібна госпіталізація.

Ремдесивір – противірусний препарат, який досліджували на предмет ефективності при лікуванні COVID-19. Попередній президент США Дональд Трамп приймав його, коли лікувався від цієї хвороби, а Адміністрація США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) навіть схвалила його застосування при COVID-19. Також «Ремдесивір» був включений в український протокол лікування COVID-19 і закуплений для лікарень. Водночас ВООЗ не рекомендує лікувати цим препаратом госпіталізованих пацієнтів із COVID-19, оскільки немає доказів, що він дає позитивний ефект.

Респіратор – засіб захисту органів дихання, який, на відміну від маски, має фільтри, щільно прилягає до обличчя та дає вищий ступінь захисту. При потенційному контакті з вірусними частинками рекомендується носити респіратори класу захисту FFP2/N95 або FFP3/N99.

Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими людьми для зменшення ризику інфікування. Самоізолюватися повинні люди, які контактували з хворими на COVID-19, очікують результату тесту на коронавірус або мають симптоми респіраторної хвороби. Утримуватися від контактів варто стільки часу, скільки триває інкубаційний період COVID-19 (14 днів) або до отримання негативного тесту.

Секвенування – розшифрування геному коронавірусу, яке дозволяє виявляти мутації.

Симптом матового скла – патологічні зміни в легенях, які під час комп’ютерної томографії мають вигляд непрозорих ділянок, характерні для пневмонії, яка розвивається при COVID-19.

Смертність – кількість смертей від певної хвороби на певну кількість населення, наприклад, на 100 тис. (mortality rate).

Ухань – місто в Китаї, провінція Хубей, де вперше зафіксували COVID-19 у грудні 2019 року. Дослідники припускають, що вірус поширився містом до того, як про нього стало відомо, перші випадки хвороби могли з’явитися у листопаді або й раніше.

Цитокіновий шторм – надмірна реакція імунної системи на інфекцію, яка значно погіршує стан пацієнтів і може призвести до смерті. Цитокіни – це молекули, які забезпечують комунікацію між клітинами імунної системи. Їх надмір призводить до сильного запалення, яке руйнує власні тканини організму, тому такі пацієнти потребують медикаментозного пригнічення імунної системи.

ШВЛ – апарат штучної вентиляції легень, який примусово подає в легені стиснуте повітряне, щоб доставити кисень у кров та видалити вуглекислий газ. Необхідний під час інтенсивної терапії у разі важкого враження легень, яке може спричинятися зокрема COVID-19.