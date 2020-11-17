Хоча словом року у 2020 році за версією Collins Dictionary став «локдаун» (lockdown), «пневмонія» та «коронавірус» також потрапили у шорт-ліст. Раніше про пневмонія ула явищем сезонним і не викликала особливої паніки. Навіть, коли забирала життя багатьох людей. Зараз про неї говорять чи не на кожному кроці. Але тепер її на пряму асоціюють із пандемією CoViD-19. То ж у чому вагома різниця між сезонною, так званою “звичайною”, та коронавірусною пневмоніями, та як їх у себе розпізнати?



Пневмонія звичайна





Пневмонія — це запалення легень (по-науковому пневмоніт) з ознакою їх ущільнення , тобто зменшення кисню у повітряних міхурцях альвеолах. При ускладненнях альвеоли можуть наповнитись рідиною, і кисень не зможе досягти крові в капілярах легенів. Зазвичай пневмонію викликають бактерії, рідше — віруси, грибки та інші мікроорганізми. Крім них, виникнення хвороби можуть спровокувати такі фактори, як куріння, імунодефіцит, алкоголізм, хронічні обструктивні хвороби легень та патології, такі як бронхіт або риніт. Зокрема, погіршення стану хворого/ої через 5-7 днів після початку ГРВІ або грипу вказує на початок запального процесу в нижніх дихальних шляхах. У таких випадках не можна зволікати із зверненням до лікаря.



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За даними ВООЗ, типовими симптомами захворювання є:



1) кашель, спочатку сухий, з часом може з’явитись мокрота, з невеликим виділенням слизу або гною;

2) біль у грудях при видиху та нездатність глибоко вдихнути;

3) гарячка з ознобом, загальна втома;

4) задишка, складнощі при намаганні глибоко вдихнути;

5) підвищена частота дихання.



Лікування залежить від причини захворювання. При вірусній пневмонії характерні хрипи крізь стетоскоп менш виразні, аніж при бактеріальній пневмонії. Бактеріальну пневмонію лікують антибіотиками, а при вірусній їх використання не заохочується ані ВООЗ, ані більшістю інститутів охорони здоров’я різних країн. Однак, при гострій формі вірусної пневмонії хворому таки виписують антибіотик, адже віруси здатні активізувати бактеріальні інфекції в організмі, таким чином, може розпочатися бактеріальна пневмонія як ускладнення. У цьому випадку антибіотики доречні.



!Ні в якому разі не можна займатись самолікуванням!



В загальному аналізі крові хворого/ої на пневмонію явні відхилення від норм, які вказують на запальний процес: підвищена ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів ), лейкоцитоз, нейтрофільоз. Також досліджують сечу на наявність антигенів пневмококів та легіонелл, аби визначити причину пневмонії. Для діагностики пневмонії варто зробити рентгенографію і бактеріологічний посів мокротиння. Рентгенографія, однак, не допоможе впевнено відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної.



У групі ризику — діти та люди, старші за 60 років. Для запобігання розвитку пневмонії роблять щеплення, які призначаються при наявності хронічних хвороб дихальних шляхів, туберкульозі, астмі та інших патологіях. Курцям така вакцина теж необхідна.

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Атипова пневмонія



Атипова пневмонія — ураження легень, зумовлене не звичайними збудниками пневмонії, а атиповими, зокрема бетакоронавірусами — збудниками SARS, MERS-CoV і коронавірусної хвороби 2019 (SARS-CoV-2).



Атипові пневмонії порівняно із звичайними проявляються ще й із симптомами загальної інтоксикації, які висувають на другий план легеневі прояви.



Перебіг атипових пневмоній непередбачуваний: вони можуть пройти як малосимптомно, так і тяжко, з небезпечними для життя ускладненнями. Якщо пізно госпіталізувати хворих до стаціонару та помилитись у виборі лікування, можуть бути плачевні наслідки. Усі мікроорганізми групи «атипової пневмонії» не можна виявити лише при дослідженні мазка мокроти. Для діагностики потрібні більш складні й дорогі методи дослідження.



!У випадку підозри на атипову пневмонію необхідне швидке звернення до лікаря!



CoViD-19



Коронавірусна хвороба 2019, більше відома за абревіатурою CoViD-19, — це інфекційна хвороба, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, який до грудня 2019 року в людській популяції не циркулював. Власне CoViD-19 і може спричиняти атипову пневмонію. Станом на 14 листопада за даними ВООЗ виявлено 53 164 803 випадків CoViD-19 у світі, зокрема 525 176 в Україні.

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Науковці з усього світу працюють над його геномом і 27 білками, які він виробляє. Наразі відомо, що CoViD-19 передається повітряно-крапельним та контактним шляхами. Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м.



Головна відмінність коронавірусу від грипу чи сезонної пневмонії полягає в тому, що CoViD-19 викликає важче захворювання. Більшість населення в світі вже має імунітет до сезонних штамів грипу, а китайський коронавірус є новим, тож до нього імунітету ще немає. І невідомо як довго буде формуватися. Точно так же, як мінімум рік ще доведеться чекати вакцину. Яку теж ВООЗ не вважає панацеєю.

Критерії тяжкого перебігу пневмонії:

частота дихання 30 за 1 хв. та більше; порушення свідомості; сатурація киснем крові (частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну) менше 90 % (за даними пульсоксиметрії), напруга кисню в артеріальній крові нижче, ніж 60 мм рт. ст.; систолічний артеріальний тиск нижче 90 мм рт. ст.; двобічне або багаточасткове ураження легень потреба в проведенні штучної вентиляції легень; швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін в легенях — збільшення розмірів інфільтрації більше ніж на 50 % протягом найближчих 2 діб; гостра ниркова недостатність за відсутності хронічної ниркової недостатності.



Якщо кілька з цих критеріїв здійснюються, у таких випадках рекомендується невідкладна госпіталізація хворих у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.



Юрій Жигарєв, інфекціоніст, кандидат медичних наук, автор декількох десятків наукових робіт, постійний учасник науково-практичних форумів для лікарів, вважає, що “класичної пневмонії при CoViD-19 не існує”.

“Вбиває не вірус, а неадекватна відповідь імунної системи. При бактеріальній пневмонії саме в альвеолах відбуваються основні бойові дії між нашими імунними клітинами і бактеріями. Трупи ворогів, шматки плоті і все сміття, яке залишається на полі будь-якої битви, накопичується в альвеолах, заповнює їх. Людині стає важко дихати. З’являється кашель. Відходить мокротиння. Погіршується газообмін між повітрям і кров’ю. Вміст повітря в легенях зменшується. На рентгенограмі лікарі бачать «затемнення» або «тінь» – осередок підвищеної щільності”, – каже Жигарєв.



“При CoViD-19 в просвіті альвеол цього всього не буде. Буде невеликий набряк проміжної тканини. Лікарі зазвичай це називають «атипова» або «інтерстиціальна» пневмонія. Альвеоли не заповнені запальним сміттям. Немає вогнищ на рентгені. Немає хрипів в легенях. І навіть найдосвідченіший лікар фонендоскопом може нічого не почути. І при постукуванні не почує глухого звуку – як при крупозній пневмонії. Медики кажуть в таких випадках – «немає фізикальних даних». А ось на комп’ютерній томографії це може виглядати «матовим склом», – додає він.

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Ситуація у лікарнях



За даними Кабінету Міністрів, наразі забезпечення засобами індивідуального захисту, персоналом та обладнанням серед лікарень коливається в межах 70-80% по всій Україні. Однак, ці дані сформовані на основі 105 лікарень, які регулярно вносять їх, в той час як 273 лікарні не оновлюють дані.



В заяві від 11 листопада 2020 року Денис Шмигаль заявив: «Є ключові пріоритети сьогодні — це забезпечення ліжок у лікарнях киснем, кисневими концентраторами. Це пріоритет номер один. Просимо всіх голів ОДА займатися цим питанням цілодобово й особисто. Другий пріоритет, надзвичайно термінове й важливе питання — це визначення і підготовка відповідного приміщення для розташування мобільних госпіталів».

Дані МОЗу на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці випадки важчі, ніж при грипі.

