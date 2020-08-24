Не те, щоб ми очікували від Володимира Зеленського чогось особливого. За рік очікування впали настільки низько, що вишикувані на Софіївській площі військовослужбовці різних родів військ, як і наявність національної символіки вже сприймалися як позитивний сигнал. Промова президента і те, що послідувало після неї не те, щоб здивували. Але викликали пекучий напад іспанського сорому.

Спіч президента Зеленського був побудований навколо традиційної для нього теми – єдності через відмінності. Словам про пріоритети української державності в ній місця не знайшлося, так само як по традиції не були вимовлені і слова про російську загрозу нашому суверенітету. При цьому, великий шматок тексту був присвячений “попередникам”, які за версією Зеленського “здали” українські терени і далі заважають Зеленському будувати державу, займаючись роз’єднанням українців. Наступний після промови Зеленського концерт виглядав ще більш недоречно. І це не святенництво і не скептичність до стилістики. Це – про ту прірви, яка виросла за останній рік між владою, її розумінням держави і нами.

Людська історія невіддільна від наративу. Набір незв’язаних між собою фактів і подій знаходить сенс тільки в процесі інтерпретації, яка відображає цілісну картину світу оповідача. Хтось, не пам’ятаю хто точно, сказав, що історія – це наратив, розказаний нами про нас самих.

Будь-які офіційні заходи, особливо приурочені до Дня Незалежності держави і нації, їх зміст і форма – це завжди послання. Послання про те, хто є ми в дзеркалі власного самосприйняття. Які наші цінності, мрії, прагнення. Чому ми є ті, хто ми є. І що робить нас, власне, нами.

У своїй книзі “Це було назавжди, поки не скінчилося” політолог Олексій Юрчак висуває дотепну гіпотезу краху СРСР. За версією Юрчака радянський колос стояв на глиняних ногах внаслідок того, що він назвав “внєнаходімость” населення від радянської ідеологічної системи.

Ідеологія і породжені ними символи і ритуали настільки виродилися, що втратили свій первісний зміст, почали сприйматися населенням і елітою як якісь формальні правила, дотримання яких було необхідним для просування по кар’єрних сходах і забезпечення власного добробуту. З точки зору Юрчака, перефразовуючи, під кінець радянської епохи ніякої різниці між словами про “Маркса і Леніна” і переходом дороги на зелене світло просто не існувало – і те, і те давало можливість убезпечити власне життя, не більше того. Іншими словами, радянська ідеологічна система настільки зжила себе в очах низів і верхів, що її демонтаж залишався тільки питанням настання першої великої кризи.

Смію стверджувати, що понад 20 років українська нація в своїй масі перебувала в стані “внєнаходімості” по відношенню до своєї України. Пострадянська звичка мімікрувати під будь-яку пануючу ідеологію помножена на нерозуміння того, що таке – бути українцем і навіщо це в принципі потрібно, приводили до того, що нові символи і ритуали наповнювалися змістом далеко не для всіх. Прапор, гімн, мова – для мільйонів людей нашої в масі російськоцентричної країни (і я це стверджую оскільки сам був серед цих мільйонів) залишалися далекими від них образами.

Революція Гідності і подальша російська агресія вправили мізки мільйонам людей, абстрактні символи наповнилися змістом. Гімн? З його словами на вустах ми захищали барикади від “Беркута”. Прапор? Ним були покриті труни наших друзів. Мова? На Сході ми розуміли – що ми серед своїх, що ми в безпеці. Держава та її символи стали тим, за що померли наші близькі і наші співвітчизники. Чи могли ми, маючи такий моральний тягар на душі, поставитися до них по-іншому? Чи був у нас шанс подумати, що маленький жовто-синій прямокутник над містом – це те, заради чого не варто вмирати? Усвідомлення вдарило нас як обухом! Кров’ю Україна увірвалася в наші серця. Життя наповнилася змістом і цінностями.

У своїй промові Зеленський багато говорив про єдність. Але у виконанні Зеленського всі тези про єдність перетворюються в тонку маніпуляцію. І служать засобом роз’єднання, а не об’єднання. Єдність – не мета, але засіб. Засіб об’єднання навколо цінностей і символів цих цінностей.

Які ж символи і цінності долинали 24 серпня з Софіївкою площі? Який образ України постав перед нами? Яка історія, який наратив, був розказаний нації про саму себе? Які наші надії і мрії? Який наш шлях і хто наші герої? Хтось може дати відповідь на ці питання? Навколо чого і заради чого ми повинні об’єднуватися? Яке послання про нашу єдність мав сформувати цей потік потопаудіовізуального шлаку?

Ми – нація “співаючих трусів”? Ми – нація зайців у вишиванках? Якісь козли-папереднікі заважають нам жити? Ми – шароварні потішні хохли, які вареник під гАрілочку? Наші герої – ті, хто крутить своїми жопами за товсті гонорари перед захмелілою і охамілою Рубльовкою? Наші літаки і потяги – самі літакові і поїздаті в світі?

Говорячи про об’єднання нації Зеленський ще більше нас роз’єднує! На одну дошку він ставить і героїв і зрадників, злочинців і праведників. Пропонуючи замість виразної системи українських цінностей пластир, яким ми повинні заліпити відкритий перелом війни, применшити значення національного будівництва – зробивши вигляд, що нічого не має значення. Крім рівних доріг. Відповіді на те, чому рівні дороги – це про Україну, а не про, наприклад, Німеччину, він звичайно ж не дає.

Якщо відкинути всі натяки, то на підсвідомому рівні ми всі розуміємо яку систему цінностей пропагує Володимир Зеленський. Це система цінностей пострадянських шлунків. Це система цінностей того самого останнього покоління радянських людей з книги Юрчака – людей, чиєю єдиною ідеологією є власний комфорт, заради якого можна піти на будь-яке лицемірство. Це цінності суперспожівача, який оцінює весь світ лише з точки зору того, який шматок цього світу він здатний поцупити в свій маленький побутовий рай. У цьому світі можливо і правильно все, що сприяє особистій вигоді. І все, що не сприяє – є дурним, лоховським. Саме тому загиблі на передовій бійці – це, за словами ще однієї адептки цих цінностей Сніжани Єгорової – “рагулі”, зате Повалій – справжня рольова модель для наслідування.

Все це – про Володимира Зеленського. Але нічого з цього – про Україну!

На одному з ефірів мене запитали чи бачу я якийсь позитив у президентстві Зеленського. Позитив безсумнівно є. І це знову позитив проти, а не за. Другий рік поспіль громадянське суспільство України, ветерани та волонтери та проукраїнська опозиції, все ті, кого по праву можна вважати основою оновленої української нації, проводять свої паралельні офіційним заходи. Свій марш захисників, свої концерти, свої мітинги. На ці події немає бюджетів на зйомки з вертольота. Зате присутні сотні тисяч людей. Там немає красивої картинки, зате є сльози радості і горя. Там нема протокольних пик вчорашніх паяців, що дорвалися до влади. Зате є щирість. Там немає вихолощеної синтетичне дорогого поп-концерту. Зате там є Україна. Зеленський дан нам як щеплення від цинізму. І як нагадування про те, що є справжні цінності. Цінності, які ми обов’язково відстоїмо. А відстоявши – переможемо.