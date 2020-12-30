У вичерпному переліку повноважень президента у Конституції немає пункту про можливість першою особою держави відстороняти суддів Конституційного суду

Вчора, вже після закінчення робочого дня, сайт президента проінформував українців про «відсторонення» судді Конституційного суду Олександра Тупицького від посади.

З юридичної сторони, цей крок чітко засвідчив відсутність правової компетенції у команди Зеленського. Не треба бути великим фахівцем у галузі права, щоб зрозуміти, що стаття, на котру посилаються юристи зеленого хазяїна Банкової (мовляв, президент може відстороняти усіх, кого призначає), не стосується суддів Конституційного суду.

Навіть у відповідній Главі Кримінального процесуального кодексу прописана окрема процедура для відсторонення суддів. Що ж до суддів Конституційного суду, то їхню долю, в тому числі і відсторонення від посади, вирішують за Конституцією та окремим законом «Про Конституційний суд». А в цих актах якраз не передбачено жодного тимчасового «відсторонення», окрім як відсторонення назавжди з підстав набуття сили обвинувального вироку відносно судді.

Ну і звісно, у вичерпному переліку повноважень президента у Конституції немає пункту про можливість першою особою держави відстороняти суддів Конституційного суду.

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Отож, президент «заробив» собі статтю 376 Кримінального кодексу України – втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків. Звісно, кримінального провадження зараз реально не буде, як-не-як, Венедіктова на місці. Але це зараз, а далі хто зна.

Які висновки з саме цього нерозумного кроку?

Зеленського свідомо топлять його радники, причому топлять в дусі Януковича заганяючи в болото нелегітимності.

Такі нігілістичні з точки зору права та волюнтаристські кроки міг в теорії дозволити собі Янукович, маючи на 100% свій силовий апарат у вигляді міліції, СБУ і прокуратури, широкі зв’язки в кримінальному світі та сильну медіа-підтримку. І все одно це завело його у Ростов.

Зеленський же отримає болісну для нього відповідь на такий портновський стиль поводження набагато скоріше.

Конституційний суд уже протиставив двом швидким реченням, з яких складався Указ про відсторонення Тупицького, свій церемоніал: призначив засідання, де збирається ґрунтовно та всебічно, театрально та урочисто показати, що Зеленський пішов проти букви Закону.

Якщо президентський указ таким чином демонстративно, з максимальною респектабельністю проігнорують, то горе президенту – він у такому чутливому питанні виявиться ні на що не здатним, некомпетентним, безсилим і жалюгідним.

Прорахувати сценарій жалюгідності Зеленському було неважко, але чомусь він не прорахував. Очевидно, що жодних задатків політика він генетично не має.

Насправді влада будь-якого президента ґрунтується не на рейтингу серед виборців – бо виборці значать щось лише один день на 5 років. Постійна влада президента – це повага до його особи серед бомонду, це, в кінці-кінців, страх перед його силою серед верхівки суспільства.

Вчорашній же поступок з атакою на Тупицького – це рішучий крок Зеленського з п’єдесталу найбільш потужної фігури в країні. Боятися і поважати перестануть. А ще пару таких вибриків – і всерйоз подумають, як прогнати з мінімальними видатками.