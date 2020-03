Том Хенкс і його дружина, актриса і співачка Ріта Вілсон, – перші голлівудські зірки, які оголосили про те, що заражені коронавірусів. Діагноз їм поставлений під час поїздки в Австралію, де пара тепер знаходиться в карантині в лікарні Голд-Коста.

Дізнавшись про захворювання, Том Хенкс пообіцяв тримати світ в курсі подій і закликав громадськість прислухатися до порад експертів.

«Є речі, які ми всі можемо зробити, щоб впоратися з цим, дотримуючись порад експертів і піклуючись про себе і один про одного, чи не так? – написав актор і додав знамениту фразу з фільму «Ліга своїх» 1992 року: – «Пам’ятайте, що незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть ».

Масштаби коронавірусу призвели до того, що все більше знаменитостей і громадських діячів дізнаються про свої позитивні діагнози на COVID-19.

Так, у дружини канадського прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар виявили коронавірус. Тому вона зараз знаходиться на домашньому карантині. Сам Трюдо теж ізольований вдома на два тижні на карантин і планує працювати дистанційно. За повідомленнями офісу канадського прем’єр-міністра, Софі Грегуар почуває себе добре, приймає всі рекомендовані заходи безпеки, а її симптоми проходять в легкій формі.

Пішла також на карантин іспанський міністр з питань рівності Ірен Монтеро. Її партнер, заступник прем’єр-міністра і лідер лівих радикалів Пабло Іглесіас, ізольований разом з нею.

Залишився в своєму паризькому будинку і скасував всі справи французький міністр культури Франк Рістер, який дізнався про позитивний тест на коронавірус за кілька днів до оголошення пандемії. Також на лікарняному карантині знаходяться британський депутат міністр в департаменті охорони здоров’я Надін Дорріс; чиновники в Ірані – віце-президент Массума Ебтекар і заступник міністра охорони здоров’я Ірадж Харірчі; міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон; Фабіо Вайнгартен, головний помічник президента Бразилії Джейрах Болсонаро та інші.

Том Хенкс і його дружина – не єдині знаменитості А-класу з діагнозом коронавірус. 25-річний гравець “Ювентуса” захисник Даніеле Ругані був першим, у кого підтвердили позитивний діагноз.

Його колега по команді Кріштіану Роналду теж пішов на карантин, але вірус у нього не виявлено. З приводу пандемії Роналду звернувся до своїх фанів:

“Світ переживає дуже складний момент, який вимагає від усіх нас особливої ​​турботи і уваги. Сьогодні я говорю з вами не як футболіст, а як син, батько, чоловік, якого хвилюють останні події, що зачіпають весь світ. Важливо, щоб ми всі дотримувалися порад ВООЗ і керівних органів, як справлятися з поточною ситуацією. Захист людського життя має бути вищим за будь-які інші інтереси. Я хотів би підтримати всіх, хто втратив когось близького, висловити свою солідарність з тими, хто бореться з вірусом, як мій товариш по команді Даніеле Ругані, і висловити глибоку пошану чудовим професіоналам охорони здоров’я, які ставлять під загрозу своє життя, щоб врятувати інших” .

Через коронавірус постраждала англійська футбольна Прем’єр-ліга. Вірус виявлений у головного тренера лондонського “Арсеналу” Мікеля Артета і гравця основного складу “Челсі” Каллума Хадсон-Одої.

Раптово зупинила сезон через коронавірус і Національна баскетбольна асоціація США: у гравця “Юти” Руді Гобера виявили позитивний результат на вірус.

Інші знаменитості, яким пощастило уберегтися від вірусу, такі як Емілі Ратаковскі, Орландо Блум, Леді Гага і інші, публічно оголосили, що в якості запобіжного заходу вони самоізолюються. У той час ті, хто змушений подорожувати, діляться порадами гігієни під час пандемії. Так Наомі Кемпбелл виклала фото, де одягнена в екстремальний захисний костюм, маску і окуляри.

Емілі Ратаковскі нагадала своїм передплатникам в Інстаграмі, щоб вони залишалися вдома і не виходили без потреби. “Привіт народ. Будь ласка, залишайтеся вдома протягом наступних декількох тижнів “, – попередила модель.

Поширення правил гігієни і захисту від коронавірусу знайшло схвалення у багатьох знаменитостей. Наприклад, співачка Мерайя Кері підтримує пораду ретельно мити руки (бажано протягом 20 секунд) і подає власний приклад, виклавши відео, де вона зі своїми дітьми миє руки під мелодію її хіта 1995 року Fantazy.

Exercising this to 20 seconds of Ol’ Dirty Bastard! Wash your hands! Stay safe!!! ❤️ https://t.co/lStI918GmF pic.twitter.com/SO8SQJNrk7 — Mariah Carey (@MariahCarey) March 13, 2020

Подібне відео з миттям рук записала і Глорія Гейнор. Її кліп, записаний у ванній кімнаті під хіт I will survive, виглядає переможно і розсудливо.



Своїми правилами захисту від вірусу поділилися Марджорі і Стів Харві, комік, письменник і музикант.

Переглянути цей допис в Instagram 😷 #Harvey’s Допис, поширений Marjorie Harvey (@marjorie_harvey) 28 Лют 2020 р. о 3:49 PST

Співачка Майлі Сайрус, яка скасувала через коронавірус свій благодійний концерт в Австралії, присвячений лісовим пожежам, теж бореться за чистоту, правда обігрує це в гумористичному форматі. Сайрус опублікувала епізод з серіалу “Ханна Монтана”, в якому вона зіграла головну роль, і підписала відео “Другий день карантину. Це справжня я. Прямо зараз “.

Знаменитості Леді Гага і Аліша Кіс звернулися до своїх фанатів і людства в цілому з нагадуванням про базові цінності. “Посилаю вам світло прямо зараз. Просто нагадаю, як важливо підтримувати свою енергію на високому рівні, – написала Аліша Кіс. – У житті багато що відбувається, тому бережіть себе, любіть свою сім’ю і нагадуйте собі про те, щоб глибоко вдихнути і зберігати спокій”.

Sending u light right now ✨✨✨

Just a reminder to keep your energy high.Theres a lot going on but take care of yourself, love on your family, and remind yourself to take a deep breathe and stay calm. Don’t forget that I love u💜💜 — Alicia Keys (@aliciakeys) March 12, 2020

У той час як Леді Гага закликала всіх бути добрими: “Тепер як ніколи важливо бути добрим. До тих, хто хворий, або тих, хто не хворий і наляканий. Ми всі в одному човні. Я люблю тебе, світ “, – написала Гага.

Now it’s as important as ever to be kind. For those who are sick, or those who are not and are scared. We’re in this together. I love you world 🌎❤️ — Lady Gaga (@ladygaga) March 13, 2020

Світове затишшя на період пандемії виявилося хорошим часом, щоб подумати про сенс життя. Так, Джон Ледженд міркує про те, що розваги – це не так вже й важливо в житті людини, є речі набагато важливіші. “Тепер, коли люди скасовують несуттєві поїздки і події, ви починаєте розуміти, як багато ми плануємо з того, що насправді несуттєво. Звичайно, те, що ми робимо, має вирішальне значення для людської радості, натхнення і т. д., але вся наша індустрія розваг сповнена індивідуально несуттєвих подій “, – написав музикант.

Героїня серіалу “Сканал” Керрі Вашингтон нагадала, як важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці. «Моліться за найуразливіших. Сьогодні шлю всім вам любов, – написав Вашингтон. – Не забувайте розвивати свій спокій. Стрес впливає на здоров’я і імунітет. Збирайте інформацію, а також розвивайте спокій в будь-якій ситуації. Я постараюся зробити те ж саме”.

У свою чергу Джастін Бібер допомагає не словом, а ділом. Музикант ще 4 тижні тому зробив пожертвування на боротьбу з коронавірусом: “Спостерігаючи за новинами, я не міг собі навіть уявити, наскільки страшно було б, якби нова хвороба зачепила мою дружину, сім’ю і друзів. Китай, ми всі з вами як колективне людство і зробили пожертву на вашу підтримку. Неважливо, чи це коронавірус чи пожежі в Австралії, ми всі повинні бути поруч один з одним. Привіт моєму другові @kriswu з”, – написав Бібер в Інстаграмі.

Не залишатися осторонь від ситуації в світі, зокрема в Італії, закликала всіх модний блогер і діджитал-інфлюенсер Кьяра Феррані.

“Цим повідомленням я б хотіла пояснити ситуацію всім моїм іноземним передплатникам (а це 70% з моїх 18,7 мільйона), які до кінця не розуміють, наскільки важка ситуація в Італії: все погано. У нас більше 10 000 випадків зараження, понад 600 смертей і більше 5000 людей в лікарнях з поганими умовами. Лікарні до цього не готові, і лікарі і медсестри роблять все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, але якщо зростання числа хворих не сповільниться, їм доведеться почати приймати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді і які мають шанси на одужання”, – заявила Феррані, звертаючись до своїх передплатників разом з чоловіком Федеріко Лючія.

Щоб допомогти постраждалим, пара пожертвувала 100 тисяч євро для створення нових лікарняних місць в міланській лікарні Сан-Раффаеле, а також розпочала збір коштів.

“Ми почали краудфандінг, щоб допомогти лікарні в Мілані, і зібрали понад 3,6 мільйонів євро. Дуже багато інших людей теж почали збирати гроші для інших лікарень, але нам ще належить зробити дуже багато. Держава вирішила залишити всіх італійців вдома аж до 3 квітня, щоб запобігти поширенню вірусу і щоб уникнути колапсу всієї системи і лікарень. Зараз ми всі живемо в карантині, як це було в деяких містах в Китаї минулого місяця. Тому, будь ласка, почніть усвідомлювати і розуміти, що це не звичайний грип, а набагато небезпечніше для всіх нас. Залишайтеся вдома так довго, наскільки це можливо в цей критичний час. Скажіть іншим бути обережним і допоможіть лікарням Італії! ” – написала Феррані.

Зараз вся сім’я блогерки знаходиться на карантині, як і всі італійці, і вечорами розважається, включаючи з вікна на повну гучність музику. Сусіди з інших будинків виходять на свої балкони і влаштовують громадську дискотеку.

Найбагатша людина в світі за версією Forbes француз Бернар Арно теж взявся допомагати своїй державі. Він заявив, що його компанія з виробництва товарів люкс LVMH замість розкішних парфумів буде виробляти “у великій кількості” антисептичний гель для рук, щоб поставляти їх у французькі клініки. Антисептик буде випускатися на тих же фабриках, де зазвичай виробляють парфуми і косметику Christian Dior, Guerlain і Givenchy.

Уже в понеділок, 16 березня, французькі лінії виробництва парфумів і косметики повністю перейдуть на випуск гелю-антисептика. На цьому тижні Бернар Арно планує виробити 12 тонн антисептичного гелю. Нову продукцію передадуть 39 лікарням Парижа. Ця ініціатива, по завіреннях LVMH, триватиме “стільки часу, скільки буде потрібно.