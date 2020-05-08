Як відомо, під час карантину робота гіпермаркетів "Епіцентр" не припинялася. #Букви вирішили перевірити роботу відділу видачі Інтернет-замовлень в магазині мережі на вулиці П. Григоренка, 40 в Києві й виявили ряд дивних речей.

Робота “Епіцентру”, як і решти магазинів, була дозволена за умови забезпечення протиепідемічних заходів: регулярної дезінфекції приміщень, дотримання масочного режиму та забезпечення дистанції між відвідувачами.

Продавати можна було окремі категорії товарів. Втім, це обмеження неодноразово порушувалося. Напередодні Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що було зафіксовано щонайменше кілька десятків випадків, коли в цих магазинах всупереч забороні продавали меблі, електроніку та інші непродовольчі товари.

На жаль, на цьому пепрелік порушень карантинних обмежень не вичерпався.

Зокрема, #Букви з’ясували, що маскового режиму співробітники не дотримуються. Наприклад, ось співробітник складу виносить товар на касу. Маска на ньому є, натомість ані рота, ані носа вона не закриває. Рукавичок і захисного щитка у співробітника немає.

І цей співробітник не єдиний. Ось його колега видає товар покупцеві. На ньому також немає ані рукавичок, ані щитка. Маска є, але й та просто спущена на підборіддя.

Ось цей же співробітник зі спущеною маскою перебуває в натовпі покупців:

Крім того, кореспондент виявив, що охоронці “Епіцентру” під час карантину придумали нову забаву — заради втіхи вони стягують один з одного маски в робочий час.

Відвідувачі “Епіцентру”, своєю чергою, правил дотримувалися. Жодного покупця без маски виявити не вдалося.

Водночас дотримуватися дистанції у відвідувачів не виходить. Утворенню натовпу сприяють самі ж співробітники магазину.

Наприклад, у відділі видачі онлайн-замовлень є окремий вхід і вихід. На вході черги, а вихід просто закритий. Таким чином, щоб залишити магазин, необхідно пройти через натовп. Ні про жодне дотримання дистанції в 1,5-2 метра за таких умов не йдеться.