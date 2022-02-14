Про це повідомляють #Букви.
За інформацією організаторів акції протесту, попри численні листи від студентських самоврядувань провідних університетів України, які були адресовані прем’єр-міністру України та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, відставка міністра-плагіатора так і не відбулась.
Саме тому студенти вирішили вийти до Офісу Президента, аби знову заявити – Шкарлет повинен піти у відставку. Вони вимагають, щоб Міністерство освіти та науки очолив фахівець із бездоганною репутацією в академічній спільноті.
Останньою краплею для обурення у студентів стала ситуація з перевищенням повноважень МОН під час виборів ректора у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.
Організатори нагадали, що академічна спільнота була проти Сергія Шкарлета з того самого дня, як він очолив МОН, а сьогодні відставку міністра підтримують сотні українських студентів.
Зазначається, що є низка причин, які доводять невідповідність Сергія Шкарлета на посаді глави МОН. Серед них:
- плагіат у його наукових роботах
- перевищення повноважень та небажання визнати результати виборів президента НаУКМА
- робота з людьми, які пов’язані з режимом Януковича та ексміністром освіти Табачником
- призначення ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію і не має права очолювати заклади освіти
Як резюмували організатори, акція протесту пройде 14 лютого у День св. Валентина, щоб подарувати Сергію Шкарлету гарбуз, а не валентинку. У такий спосіб вони хочуть показати, що Шкарлет та українська освіта – несумісні.
- Нагадаємо, дві фракції у Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії.
- Відомо, що 4 лютого біля Кабінету міністрів на мітинг вийшли студенти Києво-Могилянської академії. Вони вимагають відставки очільника Міносвіти Сергія Шкарлета після історії з виборами президента НаУКМА.