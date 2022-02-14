Сьогодні у Києві під будівлею Офісу Президента України відбулась акція протесту, на яку вийшла студентська спільнота України. Основна вимога учасників протесту - відставка очільника Міністерства освіти та науки (МОН) Сергія Шкарлета.

Про це повідомляють #Букви.

За інформацією організаторів акції протесту, попри численні листи від студентських самоврядувань провідних університетів України, які були адресовані прем’єр-міністру України та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, відставка міністра-плагіатора так і не відбулась.

Саме тому студенти вирішили вийти до Офісу Президента, аби знову заявити – Шкарлет повинен піти у відставку. Вони вимагають, щоб Міністерство освіти та науки очолив фахівець із бездоганною репутацією в академічній спільноті.

Останньою краплею для обурення у студентів стала ситуація з перевищенням повноважень МОН під час виборів ректора у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.

Організатори нагадали, що академічна спільнота була проти Сергія Шкарлета з того самого дня, як він очолив МОН, а сьогодні відставку міністра підтримують сотні українських студентів.

Зазначається, що є низка причин, які доводять невідповідність Сергія Шкарлета на посаді глави МОН. Серед них:

плагіат у його наукових роботах

перевищення повноважень та небажання визнати результати виборів президента НаУКМА

робота з людьми, які пов’язані з режимом Януковича та ексміністром освіти Табачником

призначення ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію і не має права очолювати заклади освіти

Як резюмували організатори, акція протесту пройде 14 лютого у День св. Валентина, щоб подарувати Сергію Шкарлету гарбуз, а не валентинку. У такий спосіб вони хочуть показати, що Шкарлет та українська освіта – несумісні.