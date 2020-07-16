Сьогодні, 16 липня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг на захист української мови і проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського. Перед мітингувальниками виступили нардепи від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, Ірина Геращенко, Софія Федина, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Петро Порошенко, волонтер Мирослав Гай.

Про це розповідають #Букви.

За словами народної депутатки від “Євросолідарності” Ірини Геращенко, армія-мова-віра – це не гасла, це основа української держави.

Вона зазначила, що в їхній фракції багато народних депутатів володіють кількома мовами: Петро Порошенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.

“Я викликають пана Бужанського на дуель написати диктант з російської мови. Але він її не знає, друзі! Він неук! Він не знає російської мови. Для них (тих, хто виступає за законопроєкт Бужанського) – це політика, це мічена червона карта Кремля, щоб дістати її перед виборами і кинути в суспільство”, – сказала Ірина Геращенко.

Зі сцени виступив і п’ятий президент Петро Порошенко. Він привітав українців з 30-ю річницею прийняття Декларації про державний суверенітет.

“П’ята колона Кремля, представники якої засіли, в тому числі в залі, також дуже добре розбираються у символізмі. А тому саме сьогодні представники цієї п’ятої колони – дивної антиукраїнської коаліції “слуг народу” і ОПЗЖ – спробували поставити закон про скасування української мови”, – сказав він.

Фото: Євген Войніч, #Букви

На мітинг зібралося близько 2 000 людей.

Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Цей законопроєкт попередньо планували сьогодні розглянути в залі засідань ВР, але в підсумку не внесли до порядку денного на 16 липня.