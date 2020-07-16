Про це розповідають #Букви.
За словами народної депутатки від “Євросолідарності” Ірини Геращенко, армія-мова-віра – це не гасла, це основа української держави.
Вона зазначила, що в їхній фракції багато народних депутатів володіють кількома мовами: Петро Порошенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.
“Я викликають пана Бужанського на дуель написати диктант з російської мови. Але він її не знає, друзі! Він неук! Він не знає російської мови. Для них (тих, хто виступає за законопроєкт Бужанського) – це політика, це мічена червона карта Кремля, щоб дістати її перед виборами і кинути в суспільство”, – сказала Ірина Геращенко.
Зі сцени виступив і п’ятий президент Петро Порошенко. Він привітав українців з 30-ю річницею прийняття Декларації про державний суверенітет.
“П’ята колона Кремля, представники якої засіли, в тому числі в залі, також дуже добре розбираються у символізмі. А тому саме сьогодні представники цієї п’ятої колони – дивної антиукраїнської коаліції “слуг народу” і ОПЗЖ – спробували поставити закон про скасування української мови”, – сказав він.
Фото: Євген Войніч, #Букви
На мітинг зібралося близько 2 000 людей.
Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.
Цей законопроєкт попередньо планували сьогодні розглянути в залі засідань ВР, але в підсумку не внесли до порядку денного на 16 липня.
- Сьогодні у Києві співробітники поліції затримали автомобіль із озвучувальним обладнанням і прапорами, який прямував на мітинг на захист української мови, організований біля Верховної Ради.
- Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах” (№2362), або законопроєкт Бужанського.