Сьогодні, 4 липня, у Києві попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула через тяжкі поранення отримані під час ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині.

Джерело: #Букви.

Церемонія прощання з української письменницею відбулася в Михайлівському соборі в Києві. Попрощатися із загиблою прийшли письменники, журналісти, правозахисники, рідні та близькі.

Померла Вікторія 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року.

В момент удару Амеліна знаходилася в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

Через повномасштабну війну Росії проти України Вікторія Амеліна стала не тільки письменницею. Влітку 2022 року вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, де разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого окупантами письменника Володимира Вакуленка.

В той самий час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.

Крім того, письменниця займалася активною адвокаційною діяльністю: зверталася до урядів інших країн щодо надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.