Сьогодні в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася панахида за захисниками Донецького аеропорту, яких за стійкість і хоробрість проросійські бойовики назвали "кіборгами".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Панахида за загиблими воїнами була приурочена до п’ятої річниці трагічних подій, що сталися під час оборони аеропорту.

Церковну службу очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На панахиді були присутні українські військовослужбовці, а також родичі загиблих бійців.

Варто зазначити, що українські воїни захищали аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року – 242 дня.

За весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, близько 440 отримали поранення. Багато з них відзначені державними нагородами, деякі посмертно.