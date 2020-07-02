Про це повідомляє ВВС.

За 500-метровим столом зібралися тисячі гостей. Вони розділили між собою їжу та напої, які принесли з дому.

Люди не дотримувалися соціальної дистанції.

Організатор вечірки заявив, що захід провели, оскільки в місті немає туристів.

“Ми хочемо відсвяткувати кінець коронавірусної кризи. Ми дозволяємо людям зустрітися один з одним і показати, що вони не бояться зустрічей, вони не бояться взяти бутерброд у свого сусіда”, – розповів організатор Ондрей Кобза.

Варто зазначити, що минулого тижня влада дозволила масові зібрання для понад 1000 осіб. Басейни, музеї, зоопарки і замки тепер можуть відкриватися без обмежень по кількості відвідувачів. Ресторани, бари та паби вже місяць обслуговують людей в приміщенні.