Сьогодні, 4 листопада, народні депутати від опозиції під час виступу президента Володимира Зеленського розгорнули плакати із написами "ЗЕофшор. Поверни $40 млн, які вкрав із Коломойським", "Зе, чому злив операцію "вагнерівців"?, "Зе.Катастрофа. Дай країні кисень".

Про це повідомляють #Букви.

Плакати розгорнули народні депутати від “Європейської Солідарності” під час представлення Зеленським подання на призначення Олексія Резнікова новим очільником Міноборони.

Фото: #Букви

Після виступу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів не приносити плакати у сесійну залу: “Я звертаюся до всіх народних депутатів, які так дбають про регламент, звернути увагу на статтю 51 регламенту, яка от такі речі, м’яко кажучи, не вітає”.

Що таке Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.