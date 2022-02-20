Про це Євген Клопотенко повідомив в Instagram.
Він зазначив, що схожий рецепт супу є у шкільному меню, лише адаптований під реалії їдалень.
Водночас зауважив, що принцип всюди однаковий: “навчити українців думати про наші продукти, цінувати їх, спиратися на сезонність і розвиватися через їжу”.
За словами Клопотенка, багато хто вміє робити суп-пюре. Натомість мало хто думав про моркву, як про гідний основний продукт. Але ж логіка її смаку майже така сама, як у гарбуза. Готується цей суп дуже просто та швидко.
“Зробіть його вдома і тоді, думаю, ви трохи краще будете розуміти ідею, яку я намагаюся донести через шкільне харчування”, – написав кулінарний експерт.
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Інгредієнти:
- 250 г моркви;
- 100 г кореню селери;
- 100 г цибулі;
- 1 лавровий листок;
- Імбир, кукркума, сіль, перець – на свій смак.
Потрібно нарізати невеликими шматками моркву, селеру та цибулю. Усе обсмажити на рослинній олії, доки цибуля не почне ставати прозорою. Додати імбир з куркумою та тримати на пательні ще 2-3 хвилини.
Перекласти овочі у каструлю, залити водою (500 мл), додати лавровий лист та варити 10 хвилин. Далі потрібно дістати лавровий лист та збити блендером усе разом. Після збиття додати сіль-перець та проварити ще 2-3 хвилини.
Базилік – за бажанням.
Смачного!
- Нагадаємо, у межах реформи дитячого харчування кулінарний експерт Євген Клопотенко пообіцяв допомогти колегам у школах смачно готувати та складати меню згідно з новими нормами.
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