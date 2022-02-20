Відомий шеф-кухар в України та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом незвичного для української кухні, водночас доступного за інгредієнтами морквяного супу-пюре. Подібний рецепт, за словами кухаря, є у шкільному меню.

Про це Євген Клопотенко повідомив в Instagram.

Він зазначив, що схожий рецепт супу є у шкільному меню, лише адаптований під реалії їдалень.

Водночас зауважив, що принцип всюди однаковий: “навчити українців думати про наші продукти, цінувати їх, спиратися на сезонність і розвиватися через їжу”.

За словами Клопотенка, багато хто вміє робити суп-пюре. Натомість мало хто думав про моркву, як про гідний основний продукт. Але ж логіка її смаку майже така сама, як у гарбуза. Готується цей суп дуже просто та швидко.

“Зробіть його вдома і тоді, думаю, ви трохи краще будете розуміти ідею, яку я намагаюся донести через шкільне харчування”, – написав кулінарний експерт.

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Інгредієнти:

250 г моркви;

100 г кореню селери;

100 г цибулі;

1 лавровий листок;

Імбир, кукркума, сіль, перець – на свій смак.

Потрібно нарізати невеликими шматками моркву, селеру та цибулю. Усе обсмажити на рослинній олії, доки цибуля не почне ставати прозорою. Додати імбир з куркумою та тримати на пательні ще 2-3 хвилини.

Перекласти овочі у каструлю, залити водою (500 мл), додати лавровий лист та варити 10 хвилин. Далі потрібно дістати лавровий лист та збити блендером усе разом. Після збиття додати сіль-перець та проварити ще 2-3 хвилини.

Базилік – за бажанням.

Смачного!