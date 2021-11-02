Трек-лист співачка ексклюзивно надала музичному сервісу Target.

До альбому “30” увійдуть такі треки:

Strangers by Nature

Easy on Me

My Little Love

Cry Your Heart Out

Oh My God

Can I Get It

I Drink Wine

All Night Parking (With Erroll Garner) Interlude

Woman Like Me

Hold On

To Be Loved

Love Is a Game

Крім того, Адель анонсувала вихід трьох бонусних треків, зокрема:

Wild Wild West

Can’t Be Together

Easy on Me (With Chris Stapleton)

Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.

15 жовтня вийшов кліп Адель на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років.

Музичне відео – це демонстрація емоційної балади про силу відновлення і засвоєння уроків після розчарування в коханні. Режисером кліпу став Хав’єр Долан.