Трек-лист співачка ексклюзивно надала музичному сервісу Target.
До альбому “30” увійдуть такі треки:
- Strangers by Nature
- Easy on Me
- My Little Love
- Cry Your Heart Out
- Oh My God
- Can I Get It
- I Drink Wine
- All Night Parking (With Erroll Garner) Interlude
- Woman Like Me
- Hold On
- To Be Loved
- Love Is a Game
Крім того, Адель анонсувала вихід трьох бонусних треків, зокрема:
- Wild Wild West
- Can’t Be Together
- Easy on Me (With Chris Stapleton)
Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.
15 жовтня вийшов кліп Адель на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років.
Музичне відео – це демонстрація емоційної балади про силу відновлення і засвоєння уроків після розчарування в коханні. Режисером кліпу став Хав’єр Долан.
- Нагадаємо, британська співачка Адель оголосила про повернення у музику після шестирічної перерви.
- Напередодні виходу синглу Адель дала інтерв’ю британському та американському журналам Vogue та стала першою зіркою двох номерів журналу одночасно.
- В інтерв’ю вона розповіла про розлучення, схуднення та нове кохання.