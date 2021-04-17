Адвокати голлівудського актора Джоні Депа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.

Про це стало відомо таблоїду Daily Mail.

Адвокати актора опублікували свідчення поліціянтів, які приїжджали до пентхауса акторів, коли там, нібито, відбулася бійка. До того ж поліціянти передали адвокатам відео з натільних камер, які були на них в той день.

Раніше Ембер стверджувала, що під час одного зі скандалів, Джоні кинув телефон їй в обличчя, а після цього розгромив кухню. За її словами, це відбулося в травні 2016 року.

Однак, поліціянти кажуть інакше.

Тієї ночі представники правоохоронної системи приїхали до будинку акторів. Перша група поліціянтів сказала адвокатам, що не зафіксувала слідів побоїв на тілі Герд. Друга група поліціянтів передала захисникам голівудської зірки записи з натільних камер. На відео видно, що в приміщенні порядок, й немає слідів “розтрощеної кухні”.

“Ембер Херд та її друзі описали хаотичне і брудне місце злочину, але відео поліції Лос-Анджелеса показують, що пентхаус був повністю непошкоджений і що їх свідчення були ще однією грандіозною брехнею”, – сказали захисники Депа.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.