87-річну французьку акторку Бріжіт Бардо оштрафували на 20 тисяч євро через лист дворічної давнини, що містив расистські образи щодо одного з островів, який належить Франції.

Про це повідомляє французьке агентство RFI.

Акторка у 2019 році надіслала листа префекту острова Реюньйон Аморі де Сен-Кантен від імені фонду захисту тварин (який вона очолює).

У листі Бардо розповіла про жорстокість щодо тварин, яка відбувається на цьому острові (міститься в Індійському океані між Маврикієм та Мадагаскаром). Вона повідомила, що під час свят індуїстів місцеві жителі відрубують козам голови.

Характеризуючи дії місцевих мешканців, вона написала:”Аборигени, що зберегли свої дикі гени”.

Прокурор острова звернув увагу на зміст листа та визнав його образливим.

Також депутат місцевого парламенту Жан-Г’юз Реценон, кілька французьких антирасистських організацій та індуїстські релігійні асоціації подали колективний позов до суду.

Тогочасна міністерка іноземних територій Франції Аннік Жірардін сказала у відповідь на лист, що “расизм не є думкою, це злочин”.

Суд Сен-Дені звинуватив Бріжіт Бардо у расизмі та призначив їй штраф у розмірі 20 тисяч євро. Також вона перепросила місцевих жителів за своє висловлювання, намагаючись виправдатися тим, що вважала долю тварин на острові трагічною.

Також було оштрафовано її прессекретаря Бруно Жакліна на 4 тисячі євро за те, що він надсилав пресрелізи кільком засобам масової інформації на прохання Бардо.