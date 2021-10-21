У 2017 році в США поліціянти застрелили 23-річного темношкірого Люка Стюарта, який спав у машині. Чергове судове засідання закінчилося напередодні, але правоохоронців не покарали.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

13 березня 2017 року 23-річний Люк Стюарт спав у припаркованому автомобілі. До нього підійшли двоє поліціянтів, постукали у вікно, після чого самі відчинили двері й влізли до салону.

Поліціянти Лука Каталані та Метью Роудс не представилися й не сказали, що вони – офіцери. Спочатку вони намагалися витягнути водія з авто, а потім самі залізли до салону.

Роудс буквально напав на темношкірого. Він спочатку вдарив його кулаком, а потім – шість разів електрошокером. Стюарт не відпирався, але офіцер витягнув пістолет та вистрілив п’ять разів.

З моменту, коли поліціянти залізли в машину до того, як пролунали вистріли – минула хвилина.

Однак поліціянтів не вдається покарати.

Максимум, якого вдалося досягнути – аби присяжні вирішили, чи порушили поліціянти своїми діями “конституційні права Люка Стюарта”. Про вбивство темношкірого американця навіть не йдеться.

Федеральне законодавство дозволяє офіцерам поліції застосовувати смертельну силу (пістолет, наприклад), якщо їм загрожує смерть чи важкі тілесні ушкодження. Однак, існує ще “кваліфікаційний імунітет”, який дозволяє офіцерам діяти так, як в ситуації зі Стюартом. Це, по суті, виправдовує вбивства.

Роудс наразі продовжує працювати в поліції. Проти нього не було навіть дисциплінарних стягнень.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.