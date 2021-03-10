Співачка Бейонсе публічно підтримала герцогиню Сассекську Меган Маркл після її скандального інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Слова підтримки вона висловила на офіційному сайті і в соцмережах.

На головній сторінці сайту Бейонсе опублікувала фотографію з Меган Маркл, зроблену під час прем’єри фільму “Король Лев” в Лондоні.

“Спасибі, Меган, за твою мужність і лідерство. Ти даєш нам усім сили та натхнення”, – написала співачка.

Це не перший випадок, коли Бейонсе публічно підтримує Меган.

Крім неї, Меган підтримали актор Х’ю Джекман, політик Хілларі Клінтон, тенісистка Серена Вільямс, поетеса Аманда Горман і багато інших.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.