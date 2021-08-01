19-річна співачка Біллі Айліш відверто розповіла про те, що досі порівнює себе з іншими і має "жахливі" відносини зі своїм тілом.

Про це йшлося в її інтерв’ю британській газеті The Guardian.

Співачка розповіла, що на неї негативно впливають нереалістичні зображення людей в мережі.

“Я бачу людей в Інтернеті, які виглядають так, як я ніколи. І тут же я питаю: “Боже мій, як вони так виглядають?” Я знаю всі тонкощі цієї індустрії і те, що люди насправді використовують в фотографіях, і я знаю, що те, що виглядає реальним, може виявитися підробкою. Проте я все ще бачу це і думаю: “Боже, мені дуже погано від цього”. Я маю на увазі… Я дуже впевнена в тому, хто я є, і я дуже задоволена своїм життям… Я явно не задоволена своїм тілом. Але хто [задоволений]?”, — каже вона.

Айліш також розповіла, що важко сприймає негативні коментарі під її фото.

“Тебе фотографують папараці, коли ти біжиш до дверей вдягнений у щось, не знаєш, що тебе фотографують. Дивишся на фото, як виглядаєш, і всі кажуть: “Товста”, — ділить співачка.

Перебуваючи на сцені виконавиця намагається відштовхувати негативні роздуми і відмежовуватися від думок про своє тіло.

“В мене такі жахливі стосунки з моїм тілом, що ви не повірите, тому мені просто необхідно відмежуватися”, — каже вона.